【美國制裁】MSCI ACWI及中國全股票指數下周二剔除中海油　股價跌幅擴大挫5%

中海油CNOOC （00883） 遭剔出MSCI指數，MSCI宣布，根據美國政府13959號行政命令，MSCI ACWI（全世界指數）及MSCI中國全股票指數將於1月26日（下周二）收市後剔除中海油，中海油佔MSCI ACWI權重0.03%，MSCI新興市場指數權重0.21%，以及MSCI全股票指數權重0.33%。

受消息影響，中海油股價跌幅擴大，中午收市報7.81元，跌約5.4%，成交25.95億元。

追蹤MSCI中國全股票指數的ETF有兩隻，分別是Deutsche X-trackers MSCI 全中國股票ETF及KraneShares MSCI 全中國指數 ETF，均於美國上市，基金規模3230萬美元及575萬美元。

中海油ADR折算收報8.1港元，暫時較港最新價高約3.6%。

相關文章：

【美國制裁】MSCI公布剔除中資公司股票最終名單 聯通A股新上榜

【美國制裁】MSCI下月5日剔走中芯國際等10間中資股 「逾百參與者要求」（第二版）

【美國制裁】富時羅素剔除8家受美制裁中資股

【美國制裁】美國商務部將中海油列入實體清單 商務部﹕破壞全球產業鏈供應鏈穩定

【美國制裁】標普道瓊指數將剔除中海油 2月1日或之前生效

【美國制裁】中金：中海油獲三大利好因素力撐、看好可追落後

記者：譚志偉