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【美國制裁】MSCI ACWI及中國全股票指數下周二剔除中海油　股價跌幅擴大挫5%

股市 12:27 2021/01/22

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中海油CNOOC （00883） 遭剔出MSCI指數，MSCI宣布，根據美國政府13959號行政命令，MSCI ACWI（全世界指數）及MSCI中國全股票指數將於1月26日（下周二）收市後剔除中海油，中海油佔MSCI ACWI權重0.03%，MSCI新興市場指數權重0.21%，以及MSCI全股票指數權重0.33%。

受消息影響，中海油股價跌幅擴大，中午收市報7.81元，跌約5.4%，成交25.95億元。

追蹤MSCI中國全股票指數的ETF有兩隻，分別是Deutsche X-trackers MSCI 全中國股票ETF及KraneShares MSCI 全中國指數 ETF，均於美國上市，基金規模3230萬美元及575萬美元。

中海油ADR折算收報8.1港元，暫時較港最新價高約3.6%。

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記者：譚志偉

港股 MSCI換馬 中國海洋石油（00883）

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