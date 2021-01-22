【美國制裁】MSCI 、富時羅素下周二剔除中海油　股價挫逾5%

中海油 （00883） 早前被美國列入禁投名單，國際指數公司相繼從國際指數系列剔除中海油。MSCI香港時間今早宣布，根據美國政府13959號行政命令，MSCI ACWI（全世界指數）及MSCI中國全股票指數將於1月26日（下周二）收市後剔除中海油。另一指數公司富時羅素也在收市後公布，會在1月27日從富時羅素全球指數系列、富時中國50指數，意味被動追蹤相關指數的基金，會在1月26日收市時行動。

MSCI表示，中海油佔MSCI ACWI權重0.03%，MSCI新興市場指數權重0.21%，以及MSCI全股票指數權重0.33%。

受指數消息影響，中海油股價跌幅擴大，收市報7.8元，跌近5.6%，成交40.9億元。

MSCI據報將發布新版本指數 將保留受制裁中資股，可見【下一頁】

中海油收市後公布，已注意到股價有所下跌，指注意到有關將公司從某些指數中移除及某些基金出售股份的新聞報道。董事會經作出在相關情況下有關公司的合理查詢後，確認其並不知悉任何必須公佈以避免公司證券出現虛假市場的資料，又或根據《證券及期貨條例》（香港法例第571章）第XIVA部須予披露的任何內幕消息。

追蹤MSCI中國全股票指數的ETF有兩隻，分別是Deutsche X-trackers MSCI 全中國股票ETF及KraneShares MSCI 全中國指數 ETF，均於美國上市，基金規模3230萬美元及575萬美元。

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記者：譚志偉