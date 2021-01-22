【美股收市】憧憬拜登新政 蘋果英特爾領漲  標指納指再破頂

市場憧憬美國新任總統拜登（Joe Biden）落實新政，加快疫苗接種和刺激經濟 ; 加上新出爐經濟數據勝預期，蘋果英特爾領漲，帶動美股三大指數盤中齊破頂，收市標指與納指再創新高，惟道指微跌。

道指收報31176點，跌12點；標指收報3853點，升1點；納指收報13530點，升73點。

科技股表現強勢，有消息指蘋果 (美︰AAPL) 計劃推出虛擬實境（VR）頭戴裝置，最快2022年面世，定價可能在300美元至900美元間 ; 蘋果股價抽高逾3%。有外電在收市前不慎提前公布英特爾業績，刺激英特爾漲逾6%。

值得注意的是，交易商憂慮美國加強監管虛擬貨幣行業，近日走勢強勁的比特幣大幅回吐，昨日低見31,006美元，一度較本月初高位4.2萬美元跌27%。

美國昨公布上周首次申領失業救濟人數為90萬，持續申領救濟人數為505.4萬，兩者均少過市場預期。12月新屋動工數按月增長5.8%，勝預期。

美國的疫情持續惡化，拜登預計新型肺炎死亡數字在下月持續上升，形容是一場非常艱巨的戰役。他在白宮簽署多項行政命令，全面應對疫情。新政府周四公布詳細防疫策略，以7大目標為基礎，重點包括促進疫苗接種及病毒檢測，側重科學專業，並提供抗疫資金。

市場憧憬拜登擬推大型支援經濟措施，惟加碼放水利淡美元，美滙指數跌0.4%，考驗90關。

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責任編輯：柯志宏