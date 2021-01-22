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【變種病毒】荷蘭二戰後首實施宵禁 德法亦研封鎖措施防播毒

環球社會熱點 01:43 2021/01/22

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荷蘭將於當地星期六起實施宵禁，是二戰以來首次，以防止變種新冠病毒傳播，預料至少實施至2月。
當地衛生部門憂慮，若不收緊社交距離措施，變種病毒將在下月引來新一波反彈。
宵禁在每晚九時至翌日凌晨4時半實施。民眾只能在有迫切需要的情況下，在宵禁時段外出，包括緊急醫療需要和必要工作等。違反宵禁令會被罰款95歐元。
與此同時，德國總理默克爾(Angela Merkel)幕僚長布勞內(Helge Braun)周四表示，各個鄰國若無法控制疫情，德國可能被迫關閉與這些國家的邊境。
另外，法國衞生部長韋朗(Olivier Veran)出席國會參議院聽證會時表示，如果英國的變種毒株在法國擴散，法國恐怕要在短短數日或數周內實施封鎖措施。
在英國，周四(21日)新增37892宗確診，較7天每日平均增幅42026宗少，累增至超過354.36萬宗確診。單日再多1290宗死亡，較7天日均增幅1218宗多，累增至94580宗不治。

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責任編輯：柯志宏

疫情 默克爾 德國 荷蘭 法國 英國

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