【拜登上任】頒口罩令等7招抗疫 政府員工最低時薪增至15美元

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新型冠狀肺炎全球疫情（01月22日 時間22:00）
美國總統拜登上任後，迅速啟動全國防疫計劃，根據7大目標制定多項防疫措施，並簽署10項行政命令生效。拜登的抗疫計劃包括實施百日口罩令、擴大新冠肺炎檢測範圍及新冠疫苗生産規模。
另外，有指拜登周五（22日）將再簽兩項行政命令，增加食物援助金額，其中合資格兒童增幅達15%，以及增加聯邦政府員工及外判員工的最低工資至每小時15美元。
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拜登（Joe Biden）周四（21日）公布政府抗疫計劃的具體内容，並形容為戰時任務（wartime undertaking）。美國累計有超過40.8萬人死於新冠肺炎，拜登形容上述死亡人數較第二次世界大戰時死去的美國人更多。拜登預料美國的新冠疫情將會再度惡化，2月可能會有超過50萬人死於新冠肺炎。
以下為拜登政府抗疫計劃的7大目標及措施内容：
1.確保所有美國人可獲定期、可靠及免費的新冠檢測
2. 解決個人防護裝備短缺的問題
3. 為社區、學校、企業和家庭建立清晰的疫情指引
4. 有效及公平分配藥物和疫苗
5. 保障長者及高危群體
6. 重建和擴大防禦能力
7. 要求美國人戴口罩
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責任編輯：柯志宏、鄭錦玲