【拜登上任】推出7大目標防疫措施 頒口罩令擴大檢測

▲ 拜登的抗疫計劃包括實施百日口罩令、擴大新冠肺炎檢測範圍及疫苗生産規模。

美國新任總統拜登周三（20日）舉行總統就職典禮，成為美國第46任總統。拜登上任後迅速啟動全國防疫計劃，根據7大目標制定多項防疫措施及簽署10項行政命令生效。拜登的抗疫計劃包括實施百日口罩令、擴大新冠肺炎檢測範圍及新冠疫苗生産規模。

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拜登（Joe Biden）周四（21日）公布政府抗疫計劃的具體内容，並形容為戰時任務（wartime undertaking）。美國累計有超過40.8萬人死於新冠肺炎，拜登形容上述死亡人數較第二次世界大戰時死去的美國人更多。拜登預料美國的新冠疫情將會再度惡化，2月可能會有超過50萬人死於新冠肺炎。

以下為拜登政府抗疫計劃的7大目標及措施内容：

1.確保所有美國人可獲定期、可靠及免費的新冠檢測

新冠檢測地點的數量增加一倍；

加大投資最新技術的檢測，包括家居用檢測及即時檢測；

設立檢測委員會，形式將仿效前總統羅斯福設立的戰時生産委員會，加快生産及分發檢測工具；

成立規模最少達10萬人的公共衛生工作隊，於全國各地進行檢測及追蹤工作；

2. 解決個人防護裝備短缺的問題

引用《國防生產法》提高口罩、面罩和其他個人防護裝備的產量；

建立靈活、以國内為主的採購和製造能力，確保於危機中不需依賴其他國家；

3. 為社區、學校、企業和家庭建立清晰的疫情指引

指示疾控中心制定具體指引，包括各企業和學校可於何時重開、校園復課後需實施甚麼防疫措施、聚會人數限制、各州應在甚麼情況下實施居家令；

向各州及地方政府提供撥款，以應對預算短缺等緊急情況；

呼籲國會通過計劃，為學校應對新冠疫情提供額外資源；

提供重啟方案（restart package），資助小型企業添購防疫設備；

4. 有效及公平分配藥物和疫苗

投資250億美元用於疫苗生産及分發計劃，確保所有美國人可免費接種疫苗；

承諾審批疫苗安全及有效性不受政治因素影響，包括由專家負責所有決策、公開所有獲批疫苗的臨床數據、提供書面報告供公眾審查；

確保新藥物及療法的市場價格為公眾可承受的水平；

5. 保障長者及高危群體

成立疫情種族與民族差異工作組，就公共衛生和經濟應對方面的差異提出建議和監督；

設全國疫情數據追蹤儀表板，協助民眾衡量各地疫情；

6. 重建和擴大防禦能力

重設奧巴馬時期的白宮國家安全委員會全球健康安全和生物防禦局；

重新加入世界衞生組織（WHO）；

重啟美國國際開發署的病原體追蹤計劃「PREDICT」；

擴大疾控中心聘請的疾病調查員數量，並於北京重設辦事處；

7. 要求美國人戴口罩

頒百日口罩令，要求民眾於聯邦政府建築物、飛機與火車等公共交通工具上戴口罩；

要求各州州長與地方政府官員必須強制執行命令；

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責任編輯：柯志宏、鄭錦玲