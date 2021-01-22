「黑期」交易平台IG斥78億收購美國tastytrade　進軍北美市場

▲ 黑期交易商IG收購美國同業，進軍北美市場。

網上證券商「疫」市擴張，在倫敦上市的交易平台IG宣布，計畫以10億美元（78億港元）收購美國同業 tastytrade，為進軍北美市場踏出重要一步。IG為網上差價合約（CFD）交易平台，提供各類股指期貨的CFD產品，亦是多數投資者交易恒指「黑期」的主要平台。

疫情下股市波動大增，加上疫情限制措施令在家催化在家炒股熱潮，IG、CMC Markets、Plus500等交易平台的營收及利潤均大增。在美國則以Robinhood等應用程式最受歡迎。

Robinhood真正零佣金、免平台費，究竟如何賺錢？見【下一頁】

IG宣布，將以3億美元現金和價值7億美元，相當於6100萬股IG股份，收購Tastytrade。今次亦是IG創立迄今為止最大的一筆收購。Tastytrade 擁有逾10.5 萬個活躍交易帳戶和約90萬個獨立註冊帳戶。

Tastytrade總裁Tom Sosnoff 表示，公司的長期目標一直是走向全球，等了近10年才找到合適的合作夥伴。合併之後，Tastytrade 的高層仍維持不變，兩家公司預計在下一財年的第一季完成合併。

相關文章︰美國券商平台Robinhood將孖展息削半至2.5厘

【零佣的代價】SEC指控Robinhood誤導客戶 落單執行水準差劣 客戶累計損失3410萬美元

編輯︰侯景成