【美股焦點】蘋果傳研發VR頭載置裝　最為2022推出　為AR眼鏡鋪路

▲ 蘋果計劃推出虛擬實境（VR）頭戴裝置。

外電弔述知情人士稱，蘋果 (美︰AAPL) 計劃推出虛擬實境（VR）頭戴裝置，最快2022年面世。報道稱，蘋果原先計劃推出擴增實境（AR）裝置，但因研發過程面臨多重阻礙，在推出AR前裝置，打算先推出VR版本，與Facebook（美︰FB）的Oculus、Sony的PlayStation VR，以及HTC的VIVE 系列裝置抗衡。

知情人士透露，蘋果的VR頭戴裝置可應用於遊戲、影視及交流互動等全方位的3D數碼環境，搭載最先進的晶片，以及解象度現有VR產品更高的屏幕，其中部分晶片效能在經過測試後，效能甚至好過蘋果的M1晶片。知情人士又稱，此舉是為了在未來推出更高階的利基產品，即AR眼鏡鋪路。

蘋果擬於年中推新MacBook Pro，見【下一頁】

報道又稱，VR頭戴裝置代號為N301，其產品原形目前正處於開發的後期階段，但仍有取消的可能。

在早期測試中，考慮到強大的處理器和散熱風扇可能導致VR設備過大且過重，影響頸部健康，蘋果取消了為配戴眼鏡人士所設計的額外空間，使設備更貼近臉部。蘋果開發一項系統，將訂製鏡片植入VR設備，解決用家本身的視力問題。

蘋果的VR頭戴裝置定價亦較高，可能落在300美元至900美元間。

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編輯︰侯景成