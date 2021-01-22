拜登即位後面對的困境

特朗普倉皇辭廟，拜登終於宣誓就任美國總統。這位被內地網民稱為川建國同志的前總統，留下了怎樣的一個爛攤子給拜登？在國內，新冠疫情未了，每天等閒20萬人中招，死亡總人數40多萬，已超越二次大戰美軍陣亡人數。疫苗雖已開始接種，但分配過程一片混亂。美國政府債台高築，只能乞靈於發債捱過難關。經濟去年鐵定是負增長，失業人數居高不下，不少家庭無隔日之糧，要去領救濟品。在國際上，美國作為民主燈塔國的公信力大跌，建國同志雖已離任，但他曾得票7,400萬，不能說他或與他近似的人4年後完全沒有回朝的機會，飽受他霸凌的外國政府，怎會不對美國有戒心？表面上附和一下美國，虛與委蛇一番還是必須的，但總會防上一手。

但上述的只是可見的外傷，這些外傷雖也使到美國傷痕纍纍、流血不止，但更嚴重的可能是內傷。曾着有《歷史的完結與最後一人》、史丹福大學的福山，本來認定美國制度已經完勝，但近年觀點已在事實面前不由不悄悄地轉變。他近日便在美國雜誌《外交事務》發文哀嘆美國的政治是否已腐爛到了內核？

民主政制 難阻利益集團形成

為何福山如此感觸？他指出美國政制受到兩大因素所困擾，以致呈現衰敗。讀其分析，不少地方都似曾相識，將其套之入香港也頗為合適。

第一個問題他在2014年已撰文論述，是美國的建制早已腐敗不堪，內中的精英忙於作出各種交易以謀私利，大眾對此反感但無甚辦法。當美國政壇出現了左翼的桑德斯與右翼的特朗普兩名極端人物，可理解為人民對現有狀態的抗議，希望清洗一下政壇頹風。但事實證明，把一名不信科學、不信精英、滿口謊話的民粹主義者擁入白宮，只會把事情弄得更糟。其實特朗普的教訓也足可警戒糊塗的港人，找一些不夠班的破壞王進入建制，香港也會飽受蹂躪，最後損失的是港人，區議會的現狀不是說明了問題嗎？

福山的憂慮與一位去世20多年的經濟學家奧爾遜（Mancur Olson）在其傳世巨着《國家興亡》一書中的觀點頗有相通之處。奧爾遜分析了多國的政治發展後，認為民主政制往往抵擋不了利益集團的形成。每個利益團體的人數通常不多，他們謀取自己利益時，常會損害公共利益，但前者因人數少，就算每人獲利甚多，公眾也不一定察覺，因後者的損失由很多人承擔，平均起來，每人的損失便十分細小。由此之故，利益集團成員有誘因花大工夫去游說影響政客，甚或與他們達成交易，而公眾則不作此舉，久而久之，政策與法例便會向利益集團逐步傾斜，積重難返。美國的軍事工業集團、社交媒體集團及金融集團影響力巨大，政客有巨大誘因維護這些集團的利益，沒有這些財雄勢大的集團支持，選舉不易取勝。

我們若把拜登視為奧巴馬時代的延續，問題便突出了。當年人民選了特朗普如此離經叛道的人入主白宮，正是代表對建制的不滿，現在雖然證明特朗普是一個糟糕透頂的選項，但並不表示回復過去，問題便會消失。由是觀之，我對拜登能否為美國社會一洗頹風，並不樂觀。

社交媒體乏監管 致集體失智

福山指出的第二個問題是通訊科技進步帶來的破壞力。他對社交媒體對美國社會的損害，意毒恨之。最使他感嘆的是，美國原本擁有的一種以事實為根據去判辨政策對錯是非的態度與制度，已日漸消失，大眾在爭論政策時，根本不理事實證據，只談立場，而立場取決於身份認同，身份認同又源於在互聯網中自己與哪些人在圍爐取暖。無根無據的極端思想容易滋生蔓延，很多人像信了邪教般支持自己的教主，對意見不同的人則極盡指罵。福山認為美國社會犯了一個巨大的錯誤，一開始時便不應容許互聯網巨頭擁有如此大影響力的平台，以致現在美國人思想混亂，陷於失控。他舉了些例子去說明問題的嚴重，77%的共和黨人現在還是相信今次的選舉有嚴重舞弊，而且四分之一的共和黨人，相信美國的政治與媒體由一群信奉魔鬼的精英把持着。對於福山這樣一位學者而言，社交媒體特有規則所造成的迴音廊現象及由此而來的集體失智，是使人十分痛心的。

福山是一個從美國利益出發的人，但他對通訊科技沒有受到監管所帶來的破壞，觀點卻與內地有關當局相當一致。眾所周知，內地根本不批准facebook等媒體在內地生根，這是否有先見之明？從這些角度去分析美式民主，我們也可知道一人一票的民主選舉制度內中實存有大量缺陷，練此功法，稍一不慎真氣便會走入岔道，走火入魔，美國已顯露此現象。

拜登上台後要面對這一大堆問題，正是內外交困，中國應該只管做好自己，盡量避免受美國拖累。

（本欄逢周五刊登）

本文轉載自《晴報》

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