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【2021部署】2021年 值得留意的10大收息股

股樓投資 21:48 2021/01/22

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恒指新一年牛氣沖天，開局不足一個月便已抵達3萬點。各位賺到笑逐顏開的同時，不妨考慮同時在基本因素穩健，受惠超低息環境的收息股上部署，從而鞏固投資組合表現。繼《今年值得留意的10大港股》及《今年值得留意的10大新經濟股》後，《iMoney》投資組再向各讀者推介，今年值得留意的10大收息股。

過去一年疫情衝擊中港兩地經濟，不少本地及中資股亦紛紛減派中期息。然而若細心發掘，現時仍能找到合心水的收息選擇。業務受益於宅經濟普及或行業政策，成功出售大型資產套現大量現金的企業，都易誕生可靠的收息股。

2021年值得留意的10大收息股一覽：

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【延伸閱讀】【2021展望】2021年 值得留意的10大港股  詳情請看【下一頁

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【延伸閱讀】  【2021展望】2021年 值得留意的10大新經濟股   詳情請看【下一頁

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撰文 : 李尚毅

經濟

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