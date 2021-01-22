【新股IPO】快手騰訊有份投資 在綫教育機構火花思維有意赴美上市 集資最多39億元

消息指，騰訊（00700）有份投資的在綫教育機構火花思維有意到美國上市，集資最多5億美元（38.8億港元）。此前有指火花思維正考慮在香港或赴美上市，事隔一周，似乎已有決定。據悉火花思維已選定高盛和瑞信負責上市事宜。

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火花思維自成立以來已經完成了7輪融資，單是2020年就已經完成了3輪融資，投資方包括騰訊 、快手等行業巨頭以及紅杉資本等知名投資機構。

成立於2017年的火花思維，最早從數理思維小班課切入，創始人羅劍曾擔任趕集網的聯合創始人及CTO，在趕集網與58同城合併后選擇創業。

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記者：張以正