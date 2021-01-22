  • 19°C
香港時間 : 2021122日 (五) 05:25
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】快手騰訊有份投資 在綫教育機構火花思維有意赴美上市 集資最多39億元

股樓投資 04:07 2021/01/22

分享：

消息指，騰訊（00700）有份投資的在綫教育機構火花思維有意到美國上市，集資最多5億美元（38.8億港元）。此前有指火花思維正考慮在香港或赴美上市，事隔一周，似乎已有決定。據悉火花思維已選定高盛和瑞信負責上市事宜。

相關文章：快手最快農曆新年前上市你抽唔抽？　招股前告訴你的五大不可不知

    點擊圖片放大
    +10
    +9

火花思維自成立以來已經完成了7輪融資，單是2020年就已經完成了3輪融資，投資方包括騰訊 、快手等行業巨頭以及紅杉資本等知名投資機構。

成立於2017年的火花思維，最早從數理思維小班課切入，創始人羅劍曾擔任趕集網的聯合創始人及CTO，在趕集網與58同城合併后選擇創業。

相關文章：一文看清農曆新年前登場的五大焦點新股 快手搶閘最快下周招股

    點擊圖片放大
    +10
    +9

>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

記者：張以正

港股

上一篇文章

【新股IPO】中駿集團計劃分拆物管業務上市 傳集資約3億美元

下一篇文章

【拜登就任】22歲女詩人表演詩作爆紅　IG追踪者暴增至250萬
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【2021部署】華興證券預期今年現3大投資主題 港股上半年表現料勝下半年 建議重點關注6隻港股
【2021部署】華興證券預期今年現3大投資主題 港股上半年表現料勝下半年 建議重點關注6隻港股
【室內設計】盤點10個家居裝修設計失誤　裝修前諗清諗楚
【室內設計】盤點10個家居裝修設計失誤　裝修前諗清諗楚
【樓市現象】爸媽為增小孩空間洽購嘉湖3房 突殺出「程咬金」不議價爭盤 即追價至 652.8萬成交
【樓市現象】爸媽為增小孩空間洽購嘉湖3房 突殺出「程咬金」不議價爭盤 即追價至 652.8萬成交
【樓市故事】一個住東涌一個住旺角 孝順女352萬購屯門「置樂三寶」單位比媽媽 互相探訪話咁易
【樓市故事】一個住東涌一個住旺角 孝順女352萬購屯門「置樂三寶」單位比媽媽 互相探訪話咁易
【快手IPO】快手最快農曆新年前上市你抽唔抽？　招股前告訴你的五大不可不知
【快手IPO】快手最快農曆新年前上市你抽唔抽？　招股前告訴你的五大不可不知
【基金沽貨】跌眼鏡！公募基金趁市旺減股票倉　大戶開始割禾青？
【基金沽貨】跌眼鏡！公募基金趁市旺減股票倉　大戶開始割禾青？