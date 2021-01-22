【新股IPO】中駿集團計劃分拆物管業務上市 傳集資約3億美元

物管股久不久就會炒一轉，近年多隻內房股都紛紛分拆旗下物業管理業務來港上市。中駿集團（01966）公布正考慮可能分拆旗下物管業務來港上市，有關分拆已於去年12月18日獲聯交所批准，但至今尚未作出正式上市申請。有指公司正與財務顧問磋商具體分拆計劃。

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此前外電引述消息指，中駿分拆物管業務上市初步計劃集資約3億美元（約23.4億港元）。

中駿旗下物業管理品牌為世邦泰和，業務涵蓋別墅、花園洋房、高層住宅、酒店式公寓、SOHO商業城市綜合體、寫字樓等。

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記者：張以正