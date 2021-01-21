【中概股】好未來上季收入增35%　股價大漲24%創歷史新高

▲ 好未來公布業績後，股價創歷史新高。

國內K12教育輔導龍頭、中概股好未來（美︰TAL）公布截至2020年11月30日的2021財年第三季度業績，期內收入為11.2億美元，按年增長35%。淨虧損4360萬美元，而上年同期淨利潤1960萬美元。在非通用會計準則（Non-GAAP）下，淨利潤1040萬美元，按年跌79%，每股ADS攤薄後盈利0.28美元。好未來股價曾漲24%，高見84.41美元，創歷史新高。

期內，集團營運成本和費用為12.6億美元，按年增長65.1%。不包括股票薪酬費用在內，非美國通用會計準則下，營運成本和費用為12億美元，按年增長64.5%。截至2020年11月30日，好未來擁有現金、現金等價物和短期投資50.980億美元，而截至2020年2月29日為22.193億美元。

正常價格長期課程的註冊學生總數為339.7萬人，按年增長46.5%，截至2020年11月30日，好未來的教學中心數量為990個（涵蓋102座城市），而截至2020年2月29日為871個（涵蓋70座城市）。

好未來預計，2021財年第四季度淨營收將達到11.750億美元至12.008億美元，按年增長37%至40%。

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編輯︰侯景成