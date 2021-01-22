【全新商場】港島南區人等到頸都長 黃竹坑站上蓋項目定名港島南岸 南區最大商場The SOUTHSIDE 2023年開幕

今年度多個全新住宅項目將登場，其中港鐵黃竹坑站上蓋住宅項目，為港島區少有的大型新盤供稱，成樓市不可錯過焦點大盤。港鐵（00066）於周四（21日）公布，正式將黃竹坑站上蓋物業發展項目命名為「港島南岸」（“THE SOUTHSIDE”）。



港島南岸坐落於鴨脷洲香葉道11號，為港島南岸大型綜合發展區，總面積約7.17公頃，分6期發展，重點包括興建共14座樓宇，合共提供約5,200個住宅單位，及港島南區最大型休閒生活地標商場「THE SOUTHSIDE」。

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「港島南岸」及「THE SOUTHSIDE」商場的全新標誌結合港島南區優美獨特的海岸線及自然景觀元素為設計藍本，融入英文字母"S"形狀之中，同時帶出象徵南區 "S"outh的雙重意義。

港鐵公司物業及澳洲業務總監鄧智輝表示，港島南岸是港鐵籌備多年的項目，銳意發展港島南區成為全新活力社區，將項目打造成嶄新矚目的地標。整個物業發展項目包括約5,200個住宅單位及港島南區最大型休閒生活地標商場『THE SOUTHSIDE』，以及各項社區配套及設施，將會全面照顧超過27萬港島南區居民在衣、食、住、行上的需要。他又指，現時港島南岸的推展工作現正進行得如火如荼，第5期項目招標將於下周(1月26日)完成。

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「港島南岸」物業發展項目的重點之一，是項目設有港島南區最大型休閒生活地標商場 - 「THE SOUTHSIDE」，更是黃竹坑區內首個商場。商場樓面面積近51萬平方呎，設有5層商舖樓層，預計共有約150間商戶，提供約235個停車場車位。商場與上蓋各期住宅物業發展均與港鐵黃竹坑站無縫連接，為居民及顧客提供一站式的生活便利，商場預計於2023年落成。

「THE SOUTHSIDE」商場有幾靚?可click入下面睇睇：

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「THE SOUTHSIDE」商場計劃引入不同類型的商戶，包括娛樂及大型綜合超市等，以照顧南區居民日常所需為首要考慮，不論是商戶組合、娛樂、餐飲及科技，都希望能把創新元素加入，亦可進一步完善港島南區的購物配套。商場設計將糅合高雅及大自然柔和色系，採用特別的燈光設計，以及高透視度加強場內空間感，為顧客在購物消閒時帶來溫暖舒適的氛圍。

同時，商場亦計劃加入多媒體設施配套，配合科技元素，以智能科技提昇顧客體驗。入口設有14,000平方呎的公共休憩空間，以及不少於3,000平方呎的表演場地，為顧客提供消閒體驗。「THE SOUTHSIDE」商場預計將於2023年落成，將成為港島南區最大型休閒生活地標商場，為附近居民及顧客提供全面的日常生活所需。

位處黃竹坑站上蓋「港島南岸」，是黃竹坑的中心地帶及整個港島南區的重要交通樞紐，住戶可享便捷的交通配套，例如乘搭港鐵南港島綫由黃竹坑站至金鐘站，車程只需約8分鐘，至九龍(尖沙咀站)亦只需約16分鐘，接駁多條鐵路綫四通八達。



同場加映：知唔知港鐵發展邊幾個大型發展鐵路上蓋物業項目?

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多年來港鐵公司一直以來的物業發展，是本港的一個「大地主」，公司致力發展大型社區，以鐵路將人口延伸至新市鎮，更注入了車站、住宅、商業、購物消閒等元素，不但帶動社區發展，更為市民提供方便和生活所需。

由上世紀80年代位於港鐵太古站的康山花園和康怡花園，九龍灣站的德福花園和德福商場，杏花邨站的杏花邨和杏花新城，到2000年初的九龍站及圓方商場，以至過去十年港鐵康城站及將軍澳車廠上蓋的「日出康城」及「The LOHAS康城」商場大型發展項目等等，都貫徹了港鐵公司的「鐵路加物業」發展模式，成功為香港提供合共超過十萬個住宅單位。

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記者：陳詠妍