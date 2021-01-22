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【螞蟻集團】支付寶保險平台轉移至保險公司　阿里巴巴股價跌4%

股市 10:13 2021/01/22

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支付寶保險平台轉移營運實體至保險公司。

阿里巴巴 （09988） 同系螞蟻集團早前因監管爭議擱置上市。據內地傳媒報道，螞蟻集團旗下支付寶保險平台表示，已將營運主體由「螞蟻勝信（上海）信息技術有限公司」，轉移至「螞蟻保保險代理有限公司」。「螞蟻保保險」是螞蟻集團旗下的全資子公司，2017年9月獲批的保險中介牌照。

阿里巴巴周五股價大跌4%，暫報248.2元，成交37億元。

圖看阿里、螞蟻監管風波

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支付寶保險平台表示，此次營運主體遷移工作不會影響用戶端的權益和服務體驗。據了解，2月1日將實施銀保監會發布的《互聯網保險業務監管辦法》。業內人士認為，這次螞蟻變更保險平台運營主體，是為落實新監管辦法、確保平台符合辦法要求。

螞蟻上市觸礁後，創辦人馬雲度現身【下一頁】

《互聯網保險業務監管辦法》要求，互聯網保險業務應由依法設立的保險機構開展，其他機構和個人不得開展互聯網保險業務。保險機構開展互聯網保險業務，不得超出該機構許可證（備案表）上載明的業務範圍。

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編輯︰侯景成

金融 保險公司 Fintech 馬雲 支付寶 阿里巴巴 阿里巴巴－SW（09988）

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