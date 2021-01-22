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【疫市營商】疫下百業受衝擊　新亞薑糖如何成功吸新客？

商業 08:30 2021/01/22

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自古以來，內地、印度及東南亞地區都有出產薑，更作為食材，甚至用來製作糖果。港人較熟悉的品牌新亞薑糖，更已有逾80年歷史。2019年的產量更達創新高的1365噸。其董事總經理楊民結解釋，薑糖近年受年青人及海外消費者喜愛，但仍然敵不過疫情的影響。

疫情下，去年生產量下跌200噸，楊民結表示影響已算不大，原因不是幸運，而是下了不少功夫。他明白到，疫情打擊各行業，於是為中端客戶提供靈活應變的措施，如延長客戶的付款期限，由原本的30天延長至45至60天，故未見取消訂單的情況。 即使疫下銷量略為減少，但實際上品牌新客戶數目不跌反增加11個，包括來自俄羅斯、荷蘭、中東及東南亞等地區的客戶。

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該集團在印尼和中國內地設有研發中心，每年投入100萬元以上作研發。(資料圖片)

品牌常規生産的薑糖口味已經增數十種，包括檸檬、咖啡等特別口味及綠色健康食品。(資料圖片)

為逐步拓寬產品領域，品牌正研究薑味飲品，薑粉沖劑等產品。(資料圖片)

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放寬付款期   方便客戶
另外，一向重視生產質素，包括前中、後期工序、運輸、廠房及員工衛生等，故即使疫情來襲也已有基礎應對，可順利維持生產，無需停工。不過，由於疫情間未能親身飛往印尼廠房視察，只能遙距操控，他坦言起初亦會提心吊膽，但相信亦是考驗企業的基礎是否能管控應對危機。

全球疫情未有消散跡象，他坦言，雖然對明年外圍市況並不太樂觀，但由於新亞薑糖於印尼的新建工廠預期明年3或4月可投產，藉智能化、自動化生產及新的生產鏈佈局，將有助降低及管控成本，從而增加品牌競爭力，故對明年銷售表現仍然具一定信心。

新亞薑糖董事總經理楊民結強調，以香港作為基地是品牌成功的關鍵。(資料圖片)

新亞薑糖始於1935年，品牌以香港作為銷售總部，最大的市場是美國，佔銷售過半，其產品於當地的多個大型超市出售，如Walmart（沃爾瑪）。

記者：蘇穎琪

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