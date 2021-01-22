【開市9點半】港股邁「北水大時代」　熱錢狂掃騰訊美團後再抽快手IPO？

（1）港股步進「北水大時代」，港股通瘋狂吸資推動騰訊 （00700） 、美團 （03690） 等焦點股獲北水進場後，據彭博報道，中資券商近來變得十分忙碌，有券商更指內地開戶申請數量急增，料抽新股是吸引許多散戶進場的主因，而最直接誘因，則是快手將要在香港上市。假若內地投資者進軍炒作新股市場，「北水大時代」勢進一步推旺。

即睇開市9點半重點：

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【新股IPO】快手、B站招股前 內地投資者港股開戶申請激增

（2）港股掃貨北水大軍持續增添新成員！內地「爆款」北水基金持續湧現，富國昨日推出的富國成長領航基金，半日認購額已達200億元人民幣，到下午2時突破300億元人民幣，以基金認購上限80億元人民幣計，超出逾220億元，預期未能成功認購上述基金的資金將再轉買下隻北水基金。

【北水基金】「爆買」北水基金日日有 300億人幣再爭買1基金

（3）內地資金對本港新股市場似乎深感興趣，而針對去年上市失利的螞蟻集團，彭博引述自家分析員指，螞蟻集團估值收縮至不足7000億元人民幣（約8400億港元），相當於螞蟻集團去年部署AH股IPO時的2.1萬億元人民幣（即2.4萬億港元）跌約3分之2。

【阿里巴巴】彭博自行分析：螞蟻集團估值縮至8400億 較部署IPO時縮近3分2

（4）半新股思摩爾國際 （06969） 發盈喜，預期去年經調整純利增加約70%至75%，去年溢利及全面收益總額則增加約10%至15%，主要來自於集團收入穩定增長，及得益於規模效應和產品結構的改善，但部分被合計約4億元人民幣、以股份為基礎的付款開支及上市開支所抵銷。

【電子煙】思摩爾盈喜 上市半年股價升5倍 北水搶買成大戶持倉增至7.5%

（5）股市氣氛不俗，重磅股騰訊 （00700） 觸及700元大關之際，卻再度出現管理層減持消息。根據聯交所股權披露，騰訊總裁劉熾平周一（18日）在場內以每股平均659.751元，減持10萬股騰訊股份，涉資約6,598萬元。減持後，劉熾平持有的騰訊股份降至5,299萬股，持股比例0.55%。

【騰訊股價】騰訊總裁劉熾平再減持40萬股涉2.6億元 近1年七度沽貨累套逾12億

（6）外界今年起持續留意通脹風險，專家不但料今明兩年的通脹可回復正數，明年更有望錄得2.5%升幅，變相令iBond （04239） 回報有機會超越保底息兩厘。

【iBond 2020】iBond明年回報或見2.5厘 無懼港近半年陷通縮

（7）電視廣播（TVB， （00511） ）任命曾志偉、王祖藍兩名藝人為公司高層。據無綫向員工發出的內部電郵，指已邀請曾志偉擔任TVB的副總經理兼行政委員會特別顧問，負責綜藝及資訊娛樂節目板塊，即日生效。藝人王祖藍則獲委任為首席創意官。

【TVB】電視廣播主席許濤點名曾志偉任副總經理 王祖藍出任首席創意官

（8）拜登正式上任美國總統，港交所 （00388） 前行政總裁李小加亦就局勢發表言論，指隨著拜登上台，今年全球地緣政治中的政策隨機性（randomness）將減少，全球資本必然增配中國，而「香港屬於中國，香港又是（中國）最國際化的城市」，遂看好香港前景。

【李小加談香港】李小加：香港不可能不成功，香港擁有成功的一切要素

（9）IKEA宜家家居昨日（21日）全線門店、網購暫停服務，據IKEA銅鑼灣店方告示，IKEA收銀櫃檯出現技術問題，暫時無法開店，網上購物服務亦暫時無法使用，正在修復系統。

【IKEA】宜家家居IKEA香港全線分店及網購暫停營業

港股9點半開市，在迫車返工途中，本網列舉9點開市前要注意的消息，帶出半點投資思考空間，編製「9點半開市」專欄，今天繼續送上。