【新冠肺炎】歐洲多國疫情嚴峻　各國收緊入境政策或重新關閉邊境

為了提防變種新冠病毒蔓延，歐洲各國政府正考慮收緊旅遊限制，有些更考慮關閉邊境。

英旅客禁令前抵德國 受「囚犯式」看待 【下一頁】

據外媒報導，歐盟正在考慮封鎖對英國的邊境，並限制當地旅客前往歐盟國家。除此之外，由於新冠疫情在歐盟內部國家亦十分嚴峻，德國聯邦總理府辦公室主任布勞恩（Helge Braun）表示歐盟國家互相接壤的邊境在有需要下亦應該關閉。

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荷蘭亦實施二戰以來首次宵禁，如非緊急，民眾在晚上9時至凌晨4時半嚴禁外出。挪威及德國等地也實施相近政策，法國則要求所有抵法旅客進行檢測，而比利時就禁止國民外出旅遊。

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