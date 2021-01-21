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【中概股】摩通：兩大因素加速中概股回歸 22隻股份符合資格（附完整名單）

股市 23:27 2021/01/21

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根據摩通統計，目前有22隻中概股符合在香港第二上市的資格，包括拼多多（美：PDD）、蔚來（美：NIO）等。

中概股回流加速，嗶哩嗶哩（美：BILI）、百度（美：BIDU）、騰訊音樂（美：TME）均盛傳年內回港上市。摩根大通認為，自去年9月以來發生兩項非常顯著的轉變，可能會加速中概股回港上市，而自2019年11月阿里巴巴 （09988） 在香港第二上市以來，已有10家中概股回流。

百度傳春節後在港遞交上市申請，詳情請按【下一頁】

嗶哩嗶哩傳3月初招股，在港上市加碼籌最多234億，詳情請按【下一頁】

摩通指，去年10月港交所 （00388） 宣佈，允許由法團身份的不同投票權受益人控制（企業同股不同權）、於合資格交易所作第一上市的大中華發行人在香港第二上市，騰訊音樂、愛奇藝（美：IQ）等公司將可受惠規則的放寬。

此外摩通指，去年12月美國總統特朗普簽署《外國公司問責法》，要求中概股向美國監管部門提供審計底稿以維持上市地位，並設有3年寬限期，該因素也將加速中概股回流香港上市。

根據目前港交所規則，除了已經在港第二上市的10家公司外，另外有22隻中概股符合在香港第二上市的資格：

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而已經在香港第二上市的中概股則包括阿里巴巴、網易 （09999） 、京東 （09618） 、百勝中國 （09987） 、華住酒店 （01179） 、寶尊電商 （09991） 、再鼎醫藥 （09688） 、中通快遞 （02057） 、萬國數據 （09698） 、新東方 （09901）

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【港股通】證監會梁鳳儀：隨更多美國上市中概股回流港上市　港股通資金料持續增長

【AFF】史美倫：中概股持續回流　香港生科、科網生態達臨界點

編輯：陳健婷

港股 拼多多（美：PDD） 第二上市 蔚來（美：NIO） 同股不同權 中國概念股 騰訊音樂（美：TME） 愛奇藝（美：IQ） 嗶哩嗶哩（美：BILI） 百度（美：BIDU）

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