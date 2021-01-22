【拜登就任】22歲女詩人表演詩作爆紅　IG追踪者暴增至250萬

美國總統拜登（Joe Biden）的就職典禮除了邀請到著名歌星Lady Gaga及洛佩茲（Jennifer Lopez）表演外，22歲詩人戈爾曼（Amanda Gorman）亦在講台上演繹了自己的詩作《我我們攀登的山（The Mountain We Climb）》。戈爾曼憑着淡定的表現，加上她的詩詞和衣着令她一夕爆紅。

她在接受訪問時表示，詩詞的靈感絕大部分是源自本月初的國會衝突，希望籍此能散發希望。

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詩詞節錄：

“我們，這個國家和一個時代的傳承者，

當中，一個清瘦的黑人女孩，

奴隸的後代，被單身母親養大，

卻能夢想成為總統，

才發現在詠誦的其實就是自己。”

戈爾曼來自加州洛杉磯，19歲時便成為當地的桂冠詩人。就讀哈佛大學的她表示自己與拜登一樣有語言障礙，拜登有口吃，她則在發音上有困難。她認為障礙沒有阻擋她對知識的追求，反而對詩詞產生更多興趣。

身為黑人的戈爾曼一向致力於平權運動，她是blacklivesmatter運動的支持者，同時也曾聲援性別平權。自就職典禮後，戈爾曼的社交平台instagram的追踪者已有原有的20萬人暴增至250萬人。

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