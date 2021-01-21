【利財筆記】林本利：2020年推介股 分注入賺22.8%

2019年12月，筆者向學生推介24隻本地股票，當時恒指在28000點以上，建議學生切忌高追，應耐心等待股價回落至建議入市價時才考慮入市。筆者特別關注開始學習投資股票的學生，提議他們可以把資金分為20注，每當股票到價便入第一注，若入市後再跌7.5%便入第二注，希望可以趁每年1至3月股市反覆時趁低吸納建倉。

2019年12月，當時沒有人料到新冠肺炎在1月23日從內地輸入香港，到3月在全球爆發，股市急挫。筆者推介24股時，只考慮到2019年下半年香港經濟受到中美角力和社會運動所拖累，經濟倒退約3%，估計未來一年情況仍未許樂觀，要等待到2021年牛年，才出現真正的牛市。推介的24股，約一半以香港業務為主，其餘一半以內地及全球業務為主，目的是要分散地緣政治和經濟波動的風險。

料不到2020年1月20日恒指升至29174點後，便因疫症關係而輾轉下挫，到3月19日跌至21139點全年最低位。在去年2月，筆者建議學生入的20注已經耗盡，有3隻股票更因股價急跌而入了兩注，包括滙豐控股（00005），吉利汽車（00175）和平安保險A股（601318）。之後即使香港交易所（00388）和阿里巴巴（09988）在3月時到價，亦沒有資金再入。

筆者建議的24股是相對穩陣的股票，有實質盈利支持，當中並沒有包括市盈率極高的科技股和醫藥股。雖然如此，這24股由2019年12月底截至今年1月8日的整體表現絕不失禮，當中有10隻創出歷史新高。若按照入市價分20注購入，連同股息共賺約22.8%，跑贏恒指21.7%（2019年12底至今年1月8日下跌1.1%）。10注以內地及全球業務為主的股票平均上升48.4%，但被另外10注以香港業務為主的股票（平均下跌2.8%）拖低回報。若到價便入一注，24股共有22股到價，賺約17.6%。即使以2019年12月底和2020年1月8日的股價作比較，仍可賺10.4%，依然跑贏同期恒指一大截。

2020年恒指下跌3.4%，所有追蹤恒指的指數基金，包括盈富基金（02800）都損手。恒指公司實應檢討何以選取的成分股整體表現如此差勁。去年9月開始，恒指公司納入更多中概股和科技股成為恒指成分股，現正諮詢市場如何優化恒指，建議包括將成分股數目由現時52隻增加至65至80隻，劃一權重上限至8%，取消上市時間要求等，明顯又是為個別中概股和科技股度身訂造，協助早已低位入市的人散貨。恒指公司的建議長遠而言未必有助推升恒指，只會製造短期炒賣機會，帶來另一股市危機。

正如1992年納入紅籌股和2006年納入大型國企股，曾一度令恒指急升，但之後都令恒指重挫，小股民損失慘重，亦令恒指過去20多年平均每年升幅不到3%。

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