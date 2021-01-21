【美股分析】「災難預言家」葛拉漢指散戶異常興奮　美股泡沫爆破後恐跌五成

有「災難預言家」之稱的著名投資者葛拉漢 (Jeremy Grantham）周四接受CNBC訪問時，再次重申其看淡美股後市的立場，他表示：「散戶變得異常興奮，他們正在借錢買入更多股票。」他認為散戶傾盡所有現金投入股市，情況於過往少見。

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他又指出，去年場外交易（OTC）股數於11月起暴增至2.8億股，並在短短一個月時間大增3倍至1.15兆股，他警告未看過有一個牛市在泡沫爆破後，跌勢會低五成，惟他承認難以預計引發股市暴跌的催化劑。

不過，他卻認為新興市場股市定價合理，並更傾向新興市場資產，對持有現金及創投也很有興趣。他認為即使新興市場受美股拖累而下跌，崩盤的情況不會那麼嚴重。事實上，多個反映投資情緒的指標也反映投資者異常亢奮，如貪婪及驚嚇指數（Greed and Fear Index）便達61，即現時市場處於貪婪狀態，認沽期權及認購期權的未平倉比例亦不斷下跌。

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