  • 20°C
香港時間 : 2021121日 (四) 23:20
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股分析】「災難預言家」葛拉漢指散戶異常興奮　美股泡沫爆破後恐跌五成

股樓投資 23:02 2021/01/21

分享：

有「災難預言家」之稱的著名投資者葛拉漢 (Jeremy Grantham）周四接受CNBC訪問時，再次重申其看淡美股後市的立場，他表示：「散戶變得異常興奮，他們正在借錢買入更多股票。」他認為散戶傾盡所有現金投入股市，情況於過往少見。

【拜登當選】拜登當選至就職空窗期 美股表現冠絕過往15任總統

他又指出，去年場外交易（OTC）股數於11月起暴增至2.8億股，並在短短一個月時間大增3倍至1.15兆股，他警告未看過有一個牛市在泡沫爆破後，跌勢會低五成，惟他承認難以預計引發股市暴跌的催化劑。

不過，他卻認為新興市場股市定價合理，並更傾向新興市場資產，對持有現金及創投也很有興趣。他認為即使新興市場受美股拖累而下跌，崩盤的情況不會那麼嚴重。事實上，多個反映投資情緒的指標也反映投資者異常亢奮，如貪婪及驚嚇指數（Greed and Fear Index）便達61，即現時市場處於貪婪狀態，認沽期權及認購期權的未平倉比例亦不斷下跌。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 林展鋒

外交 新興市場 美股 股票 期權 指數 買入

下一篇文章

【利財筆記】林本利：2020年推介股 分注入賺22.8%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【快手IPO】快手最快農曆新年前上市你抽唔抽？　招股前告訴你的五大不可不知
【快手IPO】快手最快農曆新年前上市你抽唔抽？　招股前告訴你的五大不可不知
【2021部署】華興證券預期今年現3大投資主題 港股上半年表現料勝下半年 建議重點關注6隻港股
【2021部署】華興證券預期今年現3大投資主題 港股上半年表現料勝下半年 建議重點關注6隻港股
【樓市現象】爸媽為增小孩空間洽購嘉湖3房 突殺出「程咬金」不議價爭盤 即追價至 652.8萬成交
【樓市現象】爸媽為增小孩空間洽購嘉湖3房 突殺出「程咬金」不議價爭盤 即追價至 652.8萬成交
【基金沽貨】跌眼鏡！公募基金趁市旺減股票倉　大戶開始割禾青？
【基金沽貨】跌眼鏡！公募基金趁市旺減股票倉　大戶開始割禾青？
【樓市故事】一個住東涌一個住旺角 孝順女352萬購屯門「置樂三寶」單位比媽媽 互相探訪話咁易
【樓市故事】一個住東涌一個住旺角 孝順女352萬購屯門「置樂三寶」單位比媽媽 互相探訪話咁易
【室內設計】盤點10個家居裝修設計失誤　裝修前諗清諗楚
【室內設計】盤點10個家居裝修設計失誤　裝修前諗清諗楚