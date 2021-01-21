5年來虧損45億美元 LG擬退出手機及手機業務市場

南韓LG手機未來或消失於市場，據了解，公司致信予員工內容暗示未來可能放棄手機業務，因過去5年來虧損了約45億美元。官方解釋，由於全球移動設備的市場競爭日趨激烈，公司須作出冷靜及最佳選擇，故考慮採取其他措施，包括出售、撤回及縮少智能手機業務的規模。

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據當地傳媒報導，屏幕廠「LG Display」現時已停止生產蘋果iPhone的LCD螢幕，令外界集團未來的動向，是否這意味住LG集團將徹底放棄手機相關產品。

自去年第3季，LG Display停止位於龜尾市負責生產iPhone LCD螢幕的生產線及工廠，並於同年第4季也停止生產其他牌手機螢幕。 加上，生產iPhone LCD的利潤率較低，目前蘋果最新的iPhone12亦改用OLED（有機發光二極管）屏幕，估計2021年配備OLED的iPhone銷售量將超過傳統螢幕的手機，故經過考慮LG決定退出蘋果手機傳統LCD供應商之列。

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責任編輯：潘曉豐