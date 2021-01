【金融數碼化】疫情促亞洲金融服務業數碼轉型　Adobe研究：接近6成受訪企業今年將增數碼化流程支出

▲ Adobe研究發現,不少金融服務企業已加快採用數碼檔案工作流程的步伐。

在新冠肺炎疫情下,全球的金融服務行業均在面對全新的工作模式。Adobe近日一份名為《2020年數碼檔案工作流程:聚焦金融服務(Digital Document Processes In 2020: A Spotlight On Financial Services )》的研究發現,不少金融服務企業已加快採用數碼檔案工作流程的步伐。

Adobe早前委託Forrester Consulting進行研究,訪問450位來自北美、歐洲和亞太區,在企業負責數碼檔案工作流程的高級IT管理人員及業務決策者,其中有11%受訪者來自香港。而受訪者就多個範疇提出重要建議,包括如何在遙距工作的新常態下保持生產力、在大部分傳統接觸點瞬間失效的情況下吸納新客戶、簡化迎接新客戶的流程等。

首先,以電子簽名為首的全新數碼檔案工作流程,72%來自金融服務機構的受訪者認為數碼檔案工作流程對於他們的業務營運至關重要,59%的受訪者更計劃在2021年增加用於數碼化流程的支出。這項重要的轉變同樣適用於後勤及客戶服務的流程。

其次,金融服務機構發現數碼檔案工作流程不僅能作為營運工具,還可改善客戶體驗 以及員工體驗。37%的受訪者將客戶滿意度的提升歸根於數碼檔案工作流程,更有40%的受訪者將它們視為提高員工生產力的關鍵。

第三,34%的受訪者同意數碼檔案工作流程能協助他們在這充滿不確定因素的時期中尋找新機遇與客戶。最後,77%的受訪者表示他們計劃使用分析功能來進一步提升機構的商業智能及發掘嶄新的客戶洞見。

虛擬互動更重要 籲提升員工數碼技能

報告指,一位來自香港金融服務機構的產品總監表示在新冠肺炎肆虐期間,該企開始在網上處理更多信用卡業務。而在現今電子檔案和非電子檔案共存的混合檔案管理環境中,虛擬交付和互動比以往任何時候都更加重要,亦促使金融服務業務和技術管理人員為企業的持續發展引入敏捷、靈活的數碼檔案工作流程。

Adobe建議,業務經理和技術管理人員應當採用以人為本的方式,通過創新及培訓計劃來提高員工的數碼工作技能,協助他們採用數碼檔案工作流程的技術,以帶來即時的效益。

