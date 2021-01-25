【都市診療室】乾眼症多因「瞼板腺功能障礙」

一聽到「乾眼症」，一般人可能會直覺以為它的典型症狀就是眼乾、沒有淚水，卻偏偏錯了，剛好相反，乾眼症最常見的症狀是「不斷流眼水」才對！

以上情況聽起來好像很矛盾，但其實也不難解釋。因為，一旦有乾眼症，身體通常會產生過多的眼淚來幫助緩解，導致「反射性眼淚分泌」，以致不斷流眼水。

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但要注意，分泌淚水只是身體的一種臨時補救措施，並不能治療乾眼症。即使採用醫生處方的人造淚水，也只是其中一個幫助紓緩的方法，並不能單靠人造淚水就完全解決乾眼症的問題。

我們的眼淚，成分不單純是水，而是由水、油脂質和黏蛋白等組成。其中的油脂質，由眼部的「瞼板腺」負責分泌，作用是延緩淚水的蒸發，使眼睛保持濕潤，不致太乾。而乾眼症主要有兩種形式：缺水性和蒸發性。前者是因為淚腺未能產生足夠的淚水，引致乾眼；後者則多是由瞼板腺功能障礙（MGD）引起。

MGD是一種常見的慢性炎症，會令瞼板腺堵塞，導致淚水加快蒸發，因而出現乾眼症，大約佔所有乾眼症的70%。

瞼板腺功能障礙的常見原因有3個：瞼緣炎、皮膚狀況（例如玫瑰痤瘡引致的酒渣鼻），以及身體中Omega-3和-6脂肪酸水平的改變（可能導致延緩淚水蒸發的功能受損）。至於乾眼症的症狀，除了會因「反射性眼淚分泌」而不斷流眼水，還可能會出現在睫毛根部附近有黏稠的眼睛分泌物，和出現眼睛乾燥、眼紅和痠痛，以及佩戴隱形眼鏡時有困難等。

需要持續治療

由瞼板腺功能障礙引起的蒸發性乾眼症，沒有快速解決方案，需要持續的治療，而且視個別病人的病情、生活需要等，有很多方法可以選擇，往往要多個方法同時使用，包括：

一由醫生處方人造淚水或消炎眼藥水。

二、由醫生處方口服抗生素，減少眼睛表面的細菌，並改善瞼板腺分泌油脂的質量。

三、每天至少一次在眼睛上暖按壓15分鐘，最好在睡覺之前。但單單用熱毛巾敷眼未必足夠，具體敷法應諮詢醫生。

四、注意眼瞼的衞生，須每天深層清潔和去除眼瞼和睫毛根部的細菌、生物膜、蠕形蟎、頭皮屑、死細胞等。

五、強脈衝光（IPL）：可有效改善瞼板腺阻塞，有消炎功能，並且快速無痛。但至少需3-4次治療才能最有效。

六、導溫脈動治療：直接在瞼板腺上施加最高42.5度的溫熱，可以解除瞼板腺的阻塞，改善油脂分泌並緩解症狀。

七、服用Omega-3補充劑，已證明有抗發炎效果。

八、環境濕度的增加、工作環境的改善，都可減輕乾眼的症狀。