  • 22°C
香港時間 : 2021125日 (一) 13:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【都市診療室】乾眼症多因「瞼板腺功能障礙」

名人薈萃 13:19 2021/01/25

分享：

一聽到「乾眼症」，一般人可能會直覺以為它的典型症狀就是眼乾、沒有淚水，卻偏偏錯了，剛好相反，乾眼症最常見的症狀是「不斷流眼水」才對！

以上情況聽起來好像很矛盾，但其實也不難解釋。因為，一旦有乾眼症，身體通常會產生過多的眼淚來幫助緩解，導致「反射性眼淚分泌」，以致不斷流眼水。

【都市診療室】Home Offce新常態（下）：【下一頁

【都市診療室】Home Offce新常態（上）：【下一頁

但要注意，分泌淚水只是身體的一種臨時補救措施，並不能治療乾眼症。即使採用醫生處方的人造淚水，也只是其中一個幫助紓緩的方法，並不能單靠人造淚水就完全解決乾眼症的問題。

我們的眼淚，成分不單純是水，而是由水、油脂質和黏蛋白等組成。其中的油脂質，由眼部的「瞼板腺」負責分泌，作用是延緩淚水的蒸發，使眼睛保持濕潤，不致太乾。而乾眼症主要有兩種形式：缺水性和蒸發性。前者是因為淚腺未能產生足夠的淚水，引致乾眼；後者則多是由瞼板腺功能障礙（MGD）引起。

MGD是一種常見的慢性炎症，會令瞼板腺堵塞，導致淚水加快蒸發，因而出現乾眼症，大約佔所有乾眼症的70%。

瞼板腺功能障礙的常見原因有3個：瞼緣炎、皮膚狀況（例如玫瑰痤瘡引致的酒渣鼻），以及身體中Omega-3和-6脂肪酸水平的改變（可能導致延緩淚水蒸發的功能受損）。至於乾眼症的症狀，除了會因「反射性眼淚分泌」而不斷流眼水，還可能會出現在睫毛根部附近有黏稠的眼睛分泌物，和出現眼睛乾燥、眼紅和痠痛，以及佩戴隱形眼鏡時有困難等。

需要持續治療

由瞼板腺功能障礙引起的蒸發性乾眼症，沒有快速解決方案，需要持續的治療，而且視個別病人的病情、生活需要等，有很多方法可以選擇，往往要多個方法同時使用，包括：

一由醫生處方人造淚水或消炎眼藥水。

二、由醫生處方口服抗生素，減少眼睛表面的細菌，並改善瞼板腺分泌油脂的質量。

三、每天至少一次在眼睛上暖按壓15分鐘，最好在睡覺之前。但單單用熱毛巾敷眼未必足夠，具體敷法應諮詢醫生。

四、注意眼瞼的衞生，須每天深層清潔和去除眼瞼和睫毛根部的細菌、生物膜、蠕形蟎、頭皮屑、死細胞等。

五、強脈衝光（IPL）：可有效改善瞼板腺阻塞，有消炎功能，並且快速無痛。但至少需3-4次治療才能最有效。

六、導溫脈動治療：直接在瞼板腺上施加最高42.5度的溫熱，可以解除瞼板腺的阻塞，改善油脂分泌並緩解症狀。

七、服用Omega-3補充劑，已證明有抗發炎效果。

八、環境濕度的增加、工作環境的改善，都可減輕乾眼的症狀。

 

 

撰文 : 湯文傑醫生 眼科專科醫生

欄名 : 都市診療室

最新專欄文章 更多

【都市診療室】初生嬰黃疸
2021/01/17
【都市診療室】初生嬰黃疸
【都市診療室】Home Offce新常態（下）
2021/01/16
【都市診療室】Home Offce新常態（下）
【都市診療室】Home Offce新常態（上）
2021/01/16
【都市診療室】Home Offce新常態（上）
【都市診療室】日間手術 慎之重之
2021/01/03
【都市診療室】日間手術 慎之重之
【都市診療室】ADHD孩子備試挑戰與貼士
2020/12/26
【都市診療室】ADHD孩子備試挑戰與貼士
抗生素 治療

上一篇文章

【恒大汽車】向6位投資者增發股份 恒大汽車今日曾升逾六成

下一篇文章

【移卡9923】獲契媽Cathie Wood連續增持　移卡兩日累升逾三成
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【港交所388】港交所宣布 合資格科創板股份 下月起納入滬深港通
【港交所388】港交所宣布 合資格科創板股份 下月起納入滬深港通
【網民熱話】人夫80萬買樓基金訓身科技股 現金剩3萬 妻子大崩潰求助　結局出人意表
【網民熱話】人夫80萬買樓基金訓身科技股 現金剩3萬 妻子大崩潰求助　結局出人意表
【新股IPO】快手招股即 一文看清本周有那些新股登場　招股日期、孖展、業務
【新股IPO】快手招股即 一文看清本周有那些新股登場　招股日期、孖展、業務
【抽新股要留意】呢隻熱爆半新股 上市不足半年就發盈警預告年虧逾7億 原因是....
【抽新股要留意】呢隻熱爆半新股 上市不足半年就發盈警預告年虧逾7億 原因是....
【室內設計】盤點10個家居裝修設計失誤　裝修前諗清諗楚
【室內設計】盤點10個家居裝修設計失誤　裝修前諗清諗楚
【2021部署】2021年 值得留意的10大收息股
【2021部署】2021年 值得留意的10大收息股