【一家四口 離家出走】外國留學的反思

我們所認識的不少香港中產父母，都渴望子女能出國留學，覺得他們留過學，浸過鹹水，始終在將來工作會馨香一點，職業生涯會順暢一點。事實是否與預期相符，沒有人知道。反正每個人的際遇不一，我亦親眼見過不少當年在英國留學的人，因為經常到Chinese Take Away做散工搵外快，無心向學，最終除了考到車牌外，連一個大學學位也沒有拿到，便返回香港。後來失去聯絡，最終仕途如何，不得而知。

留英發展未必風光

我亦就親眼見過一位英國名牌大學畢業生，畢業後決定留英工作，為人聰明辦事能力佳，可惜多年後都上不到位。跟他吹水，酒後吐真言，原來普遍英國公司很保守，至少他未見過華人當管理層。他自己也說：「以前在香港沒有人告訴他甚麼是Glass Celing，反而當年畢業後立即回港或回國內的同學就不少已經飛黃騰達。」雖然他仕途不濟，卻無意中說出了英國留學畢業後的最佳策略。再者，英國脫歐後將會失去之前跟歐洲大陸聯繫的優勢，工作機會將會進一步減少。

出國讀書不再急切

話說回頭，因為今次疫情，不少已經把仔女送到外國留學的中產父母現在都進退失據，眼見英美等西方國家在防疫工夫上處理得後知後覺，現時疫情失控，連自己都開始懷疑究竟還應不應該繼續把子女放在這些地方讀書和生活。就算子女跟父母說我們在那邊安慰父母說沒事，促請父母放心，但為人父母又怎可能放心呢？所以父母也下達十二道金牌命令，寧願選擇購買「天價」機票，再加要21天隔離，也下令要子女在航班停止前立刻飛回香港。

在新一學年，不少英國大學因為疫情的關係，已經停止面授課程，全面用網上授課。有位大學教授說：「讀大學不是為識字，是為識人。」網上授課大大減低了人與人之間的互動，難以在學習過程中建立互信關係。不少學生課堂時不會開鏡頭，教授根本不能知道學生反應。這樣推算，教授未來可能預先錄製視頻，讓學生自己下載學習也罷。

至於還在考慮要不要送子女到外國留學的父母現在的心情則十五十六，本來資料已經拿了，正在做研究篩選，現在反而覺得子女留在身邊都是安心一點，送他們出去讀書的急切性突然大大減低。此外，飛機航班大減，連搭飛機前往當地也不能，又怎能留學呢？此時此刻，世界好像被上帝之手按了「暫停」，何時可以重新啟航，無人知曉。不過，這已經喚醒了不少家長對海外留學的反思。

如不計算疫情，其實在五眼聯盟中，畢業後如果選擇在當地搵工，則美國的機會會較多（因為美國願意吸納全球人才）；加拿大的生活會較好（因為多華人）；澳洲會較輕鬆（因為天氣比起英國好得多）；新西蘭則可以過一些很平靜的生活（因為新西蘭羊的數目多過人）。