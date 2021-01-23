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看準泰流成新熱潮 　80後語言老師拓新商機先佔市場

環球政經 07:57 2021/01/23

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新冠肺炎疫情期間，大家又有沒有多了時間在家煲劇？相信現在要提起一套最近看過的劇名，也不是件難事。除了日、韓、陸劇深受大家喜愛外，泰劇在近年也逐漸「跑出」，當中如《只因我們天生一對》、《出租男友》等吸引不少港人成為泰劇迷。10年前開韓文學校的80後吳匡弘，認為泰劇熱潮像10年前韓流興起，預計愈來愈多人想學泰文。他瞄準這股正冒起的泰流，於是增設泰文班，為已飽和及競爭大的學韓文市場，開拓新商機。該校泰文班由一周一班增至6班，疫情期間轉網上教學，連澳門學生也來報讀。現時泰文班商機還在起步，早「入場」有望先佔市場。

弘益語言教育中心校長吳匡弘認為，泰流有機會崛起。（梁建騰攝）

80後吳匡弘大學時讀翻譯，專修韓語。當年韓流崛起，他畢業工作約一年後，與數名合夥人便投資約30萬元，成立韓文學校弘益語言教育中心，自己也成為韓文老師，高峰期學校一日有10個班。隨着坊間愈來愈多相關課程和教學資訊，自學也似乎不是件難事，可見韓文市場已出現飽和狀態，現在韓文學生人數也較開業時，下跌一半，學校需開拓新商機。

新商機是泰劇的興起，吳匡弘指泰劇發展趨勢，有點像8、9年前韓流興起的現象，「在印象中，以前泰劇，多為爭產題材的老套劇情，不過現在他們都包裝得跟韓國好似，都是以年輕人為對象。」例如在數年前，以特工角度拍出學生如何「出貓」的泰國電影——《出貓特攻隊》，在港有一定票房；還有去年大熱的男男愛情劇《我們天生一對》，題材有別於一般男女愛情劇，加上演員都是俊男美女，獲不少年輕人青睞。吳匡弘認為，這可引發他們學泰語的興趣，正是語言中心的新商機，於是着手開泰文班。

吳匡弘指，參考了不同的泰文練習，親自編製教材。（梁健騰攝）

為了要開泰文班，在2018年年尾時，已經有一定泰文基礎的吳匡弘，花約2.8萬泰銖（約7,200港元）隻身前往泰國深造泰文。他回憶起，當時報讀當地著名學府——朱拉隆功大學的證書課程，又另外報讀泰文課程，一讀便讀了3個月，可謂一位典型的「全職學生」，「因為大學課程每日都要上3小時，我自己也報了其他的泰文班，一日總共學習6小時，好像回到中學。」

普遍認為，學外語當然是找當地老師學習最地道。然而，吳匡弘說，識講不等於識教，「我由香港學生的角度出發學泰文，完全知道廣東話母語使用者在學泰文方面有甚麼難處和優勢，講解的時候就會更易明。」

改變教學內容兼自製教材

回港後，吳匡弘先試水溫，開泰文初班，由字母教起，雖然報名人數反應不俗，但續報的學生卻未如理想。「10個入面，可能有2個至3個學生覺得學發音太難，之後便會放棄。你見泰文字都唔易寫，望落去差唔多。」開設初班都是先教字母，再加入些少會話，與一般傳統語言課程無異，「學生學到一半就覺得好悶，好多都放棄；反而如果由會話開始學，未教寫字，他們又會覺得幾有趣。」慢慢掌握學生學習目的和年齡層後，他再調教課程內容以迎合市場。

ALF 80後 在弘益語言教育中心任職的ALF為了增加競爭力，而學習泰語。「好多時，你都不會知學完有甚麼機會，你未當學了才算。」他續指，因為學習泰語而接觸到泰劇，發現男女主角又或是拍攝手法與韓國相似，色調較為夢幻，與刻板印象大相徑庭。（梁健騰攝）

Telly 55歲 因太太的公司是負責銷售泰國樓盤，有時除了要幫忙搞講座外，他也會到當地視察，與當地人的接觸機會增加，因而產生學習泰語的念頭「如果再能夠學識當地話（泰語），就可以溝通方便點，甚至乎客人見到你會多點信心。」（梁健騰攝）

文章節錄自691期《iMoney Focus》上位生意經。

 

 


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撰文 : 黎淑雯

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