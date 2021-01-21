▲ 【盈喜】藥明康德料去年經調整淨利潤增加45%至50% 下半年收入增逾三成

藥明康德 （02359） 發盈喜，預期經調整淨利潤增加45%至50%，到約34.9億至36.1億元（人民幣，下同），至於財務報表淨利潤則增長50%至60%；扣除非經常性損益的淨利潤則升20%至25%。

藥明康德指，去年公司美國區實驗室服務和臨床合同研究服務（CRO）的收入受到新冠疫情負面影響的情況下，中國區實驗室服務和合同研發與生產業務（CDMO）自第二季度起全面恢復正常運營。去年下半年，隨著海外客戶訂單的增長較快，以及本公司產能利用和經營效率的不斷提升，使收入實現強勁增長，與2019年下半年相比漲幅超過30%。

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至於非經常性損益項目，去年較2019年同期有所增長，主要由於投資的已上市及非上市投資組合的市場價值上漲等原因，使公司部分非流動金融資產的公允價值變動收益以及投資收益增長較大，預計影響2020年度利潤金額為17.9億元；2019年則錄得淨損失1.26億元。

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編輯：陳韻妍