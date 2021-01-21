【迎戰虛銀】富邦夥香港電訊推遙距開戶　料年內可一併推中小企開戶服務

▲ 富邦銀行行政總裁兼董事總經理李永鴻（左）、香港電訊商業客戶業務董事總經理陳紀新（右）。

8間虛擬銀行悉數開業，促使傳統銀行加快數碼轉型。富邦銀行夥香港電訊 （06823） 合作，推動數碼銀行服發展，目前正籌備推出遙距開戶程式Fubon GO，目前正在金管局沙盒測試中，預期年內可以推出，年底前會加入中小企遙距開戶服務。

富邦銀行行政總裁兼董事總經理李永鴻表示，Fubon GO進入金管局沙盒約一星期，初步測試開戶時間約20分鐘，但目標最終推出時開戶時間可縮短至最快5到10分鐘內，與虛擬銀行看齊。

他續指，新程式定位是吸納新客，開戶以外亦會加入申請信用卡、貸款等服務，預期未來3至5年，該行大部分開戶將可轉移至網上進行，而分行則可轉型至專注財富管理等的增值服務。

富邦：每年數碼化開支涉數億元

李永鴻又透露，富邦近年每年在數碼化的投資都涉資數億元，目標是提升營運效益及加強商機。

富邦銀行今日與香港電訊簽訂諒解備忘錄，出席的香港電訊商業客戶業務董事總經理陳紀新指，公司有參與投資電子錢包及虛擬銀行，但偏向是企業對客戶（B2C）業務，而今次與富邦合作則更多是企業對企業（B2B）範疇。

陳紀新又預告，除助富邦研發遙距開戶服務，未來會助富邦分行及系統升級，包括在分行設置聊天機械人、雲端系統及其他數碼化應用。

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記者：趙穎妍