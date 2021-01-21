【樓市調查】逾4成受訪者料未來一年樓價平穩　17%有興趣置業　花旗銀行：市民置業意欲未受到疫情打擊

花旗銀行委託香港大學社會科學研究中心，以隨機抽樣電話訪問形式，在2020年12月訪問超過500名香港市民。調查市民置業意向，結果發現逾四成受訪者預期未來一年樓價維持平穩。花旗銀行零售銀行業務主管李貴莊認為調查結果反映市民置業意未有明顯受到疫情打擊。

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調查結果顯示，認為現時屬好/極好的置業時機的受訪者佔 8%，人數比 2020年首三季輕微回落，但仍比疫情前八年來的數字為高。而43%樓價受訪者預期未來12個月的樓價維持平穩，而整體看淡樓市的受訪者比例比上季亦見明顯下跌，由上季的 43%下跌至今季的 36%。在2020年第四季，17%受訪者表示有興趣置業，比例與上季持平。

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花旗銀行表示若按調查結果作推算，第四季有約32.5萬人於去年 11 月內有參觀樓盤，數字雖比第三季數字近40萬人有所回落，但人數比 2019 年同期仍高出三成半，反映在第四波疫情中仍有不少市民抱持置業興趣，並且付諸行動搜羅合適樓盤。

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花旗銀行零售銀行業務主管李貴莊表示，調查顯示2020 年第四季市民置業意向整體氣氛與上季相若，反映市民置業意欲未有明顯受到疫情打擊，又指隨著 2021 年經濟復甦可期，累積的置業需求有望釋放，「我們建議有意置業的市民全面評估個人的財務狀況，選擇最能切合個人所需的按揭計劃。」

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責任編輯：黃苑筠