【拜登上任】美國總統交接兩位第一夫人行頭大比拼！ 吉爾拜登vs梅拉尼婭

美國總統就職儀式昨日(20號) 宣誓就職，傳媒焦點放在第一夫人吉爾（Jill BIden）的衣著，由紐約品牌Markarian的設計師Alexandra O’ Neill設計，為第一夫人量身訂製了一套藍綠色絲絨領外套，內搭雪紡上衣，在領口位置配以施華洛世奇的珍珠和水晶花朵圖案排列，並以扇貝裙的錐形連衣裙搭配，既低調又華麗。夫人在選色上大顯心思，海洋藍套裝代表信任、信心和穩定。同時間，藍色亦是民主黨的代表顏色之一。

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而美國前第一夫人梅拉尼婭Melania Trump在離開白宮時選用了Chanel 2019/2020早秋的黑色短版上衣，配以Dolce＆Gabbana黑色連衣裙，黑色手套拿著黑色Hermès Birkin，腳踏黑色Christian Louboutin經典高跟鞋款。她把不同質感的黑色單品穿在一起，使全黑造型更有層次。



▲ 第一夫人吉爾拜登穿著由紐約品牌Markarian (網上圖片) ▼ 點擊圖片放大 +3 +2

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同場加映：美國黑人女副總統全紫裝扮

副總統賀錦麗身穿量身定制的紫色外套和連衣裙，由黑人時裝設計師羅傑斯（Christopher John Rogers）與哈德森（Sergio Hudson）合作，配上威爾弗雷多·羅莎多（Wilfredo Rosado）的珍珠項鍊。前第一夫人米歇爾·奧巴馬亦穿著哈德森（Hudson）的設計。有美媒分析，紫色代表兩黨合作的象徵顏色，因為紫色是由紅色和藍色混合而成。共和黨代表是紅色，而民主黨是藍色。另外，有美媒估計賀錦麗身穿紫色是向雪莉．奇斯霍爾姆（Shirley Chisholm）致敬，因為她在1968年當選成首位非裔女性的國會議員，紫色亦是她在競選中經常穿的顏色。

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責任編輯：陳頌潔