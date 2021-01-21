【IKEA】IKEA門市網店暫停服務　咩原因所致？中小企如何避免POS系統冧檔？

IKEA宜家家居今日全線門店、網店暫停服務，據了解IKEA收銀櫃檯出現技術問題，而網店系統亦需修復。有專營POS系統的營運商表示，此情況嚴重，中小企使用POS系統必須加倍留意。

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Eats365商務總監黃汝灝認為，IKEA今次的情況嚴重且罕見。由於目前資料有限，未能判斷IKEA一事是甚麼因素所致。線上線下同時故障，他認為故障原因有機會出現於兩者共用的系統。

IKEA罕見地出現收銀技術故障，中小企又會否遇到此情況？又該如何避免？黃汝灝指出，有部分商戶因網購熱潮，在舊有POS系統加建網店，長遠兩者未能接合，亦有機會發生如IKEA般的故障。

他建議中小企避免於舊式系統上胡亂「僭建」新功能或新系統。在加入功能時，必須考慮「牽一髮動全身」的可能，須留意其他部分是否需要改動配合。

其次，揀選新系統時，留意該系統有否完整API，可為未來科技發展預留空間擴充或與第三方整合。第三，留意系統結構，例如實體店及網店是否全面同步連接雲端，同步整同，可讓企業各個數據統一及流通。

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記者：葉泳珊