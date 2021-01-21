9間身份證換領中心暫停服務 擬延長62至63年出生港人換證期

因應疫情，全港9間智能身份證換領中心自去年12月2日起暫停服務，入境事務處於本周四(21日)公布，擬延長於1962至1963年出生港人的換證期，詳情將容後公布。現時相關人士的申請限期於今年1月30日，即於本月底到期。

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入境處又提醒，已預約的市民可待換證中心恢復服務後，才到中心辦理相關手續，屆時毋須另行重新預約。若市民未能在領證通知期限內領取，亦可待換證中心恢復服務後才前往領證。

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責任編輯：潘曉豐