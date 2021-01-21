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iPad mini 6渲染圖曝光　疑增Touch ID、屏幕增至 9 吋

科技 19:35 2021/01/21

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知名爆料達人 David Kowalski 與意大利媒体 Pigtou 最近更合作公布了 iPad mini 6 的渲染圖顯示，新 iPad mini 有望革新屏幕設計，改為採用開孔全屏幕。

按照早前蘋果（Apple）更新 iPad Pro、iPad Air、iPad等的步伐，外界估計iPad mini 亦將會在不久的將來推出新品。知名爆料達人 David Kowalski 與意大利媒体 Pigtou 最近更合作公布了 iPad mini 6 的渲染圖。

根該據渲染圖顯示，新 iPad mini 有望革新屏幕設計，改為採用開孔全屏幕，並引入屏下指紋辨識。而屏幕尺寸預計由前代的7.9 吋，大幅增至9 吋。

天風證券分析師郭明錤最近亦預計，蘋果將在今年上半年，推出一款 8.5 至 9 吋的平板電腦，可能正是該款新iPad mini。

iPhone VS Android手機保值排行　HTC包尾最容易貶值

傳蘋果減產200萬部iPhone 12 mini　轉攻生產iPhone 12 Pro

除了 iPad mini，外界消息指基本款 iPad 也會有重大革新，包括換上 iPad Air 3 機殼，並引入 P3 廣色域、全貼合屏幕等設計。至於 iPad Pro 系列則會升級搭載新款的 A14X 處理器，以及 Mini LED 顯示器。

此外，據美媒《彭博》消息，蘋果將於今年秋季推出 iPhone 13（或稱iPhone 12S），重新引入 Touch ID，並使用屏幕指紋感測的技術。同時增加了iPad 也使用Touch ID的可能性。

【蘋果App私隱標籤】憂公眾不滿？多款Google App仍未提供私隱標籤

責任編輯：張寶燕

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