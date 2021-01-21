  • 21°C
香港時間 : 2021121日 (四) 19:04
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【拜登上任】妻子吉爾堅持執教鞭 第一夫人身兼兩職

環球社會熱點 19:00 2021/01/21

分享：

拜登妻子吉爾成為美國史上，首位在任期間有全職工作的第一夫人。

拜登周三（20日）舉行美國總統就職典禮，宣誓成為美國第46任總統。拜登妻子、美國第一夫人吉爾（Jill Biden）為教師，吉爾更宣布入主白宮後也會繼續執教鞭。因此吉爾成為美國史上，首位在任期間有全職工作的第一夫人。

【拜登上任】特朗普留下45字真言 拜登稱為「大方的信」【下一頁】

【特朗普卸任】梅拉尼婭笑容燦爛 全黑裝扮被指似去喪禮 【下一頁】

現年69歲的吉爾擁有兩個碩士學位及一個教育博士學位，從事教師已超過30年。她宣布會繼續於北弗吉尼亞州社區學院（Northern Virginia Community College）任教寫作科目。因此吉爾在擔任第一夫人期間，也會繼續擔任全職教師的工作。

拜登（Joe Biden）於奧巴馬政府任職副總統期間，吉爾作為第二夫人也有繼續於學校任教。據悉，負責保護她的美國特勤局（USSS），更曾經在學校扮作她的學生。

拜登發言人拉羅薩（Michael LaRosa）表示，吉爾成為第一夫人，也會一如既往將其教學工作與公職分開處理，並會尊重學生私隱和課堂完整性。

白宮記者兼作家布勞爾（Kate Andersen Brower）形容，吉爾入主白宮後繼續任教的決定為史無前例（unprecedented）。布勞爾指出吉爾任職第一夫人時堅持教學，象徵女性在結婚後仍擁有自己的事業和身份，有望改變第一夫人的發展軌跡。

責任編輯：鄭錦玲

相關文章

【拜登上任】《阿森一族》神預言 賀錦麗就職打扮幾乎一樣
今日
【拜登上任】《阿森一族》神預言 賀錦麗就職打扮幾乎一樣
【拜登上任】領袖齊致賀 歐盟：歐洲在白宮終於有朋友
今日
【拜登上任】領袖齊致賀 歐盟：歐洲在白宮終於有朋友
【拜登上任】「萬艷叢中一點素」 賀錦麗繼女全場最靚搶曬鏡（多圖）
今日
【拜登上任】「萬艷叢中一點素」 賀錦麗繼女全場最靚搶曬鏡（多圖）
【拜登上任】美國首位女國家情報總監 獲國會通過提名
今日
【拜登上任】美國首位女國家情報總監 獲國會通過提名
【拜登上任】拜登訓示幕僚需體面 否則會被解僱
今日
【拜登上任】拜登訓示幕僚需體面 否則會被解僱
人事調動 政治 性別認同 拜登 美國 白宮

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（01月21日 時間19:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（01月21日 時間18:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（01月21日 時間18:00）
【特朗普卸任】伊朗送告別禮物 宣布制裁特朗普蓬佩奧
【特朗普卸任】伊朗送告別禮物 宣布制裁特朗普蓬佩奧
【拜登上任】拜登宣誓就任總統 強調是民主勝利
【拜登上任】拜登宣誓就任總統 強調是民主勝利
【拜登上任】彭斯不去歡送特朗普 寧賀拜登就職
【拜登上任】彭斯不去歡送特朗普 寧賀拜登就職
【拜登上任】特朗普留下45字真言 拜登稱為「大方的信」
【拜登上任】特朗普留下45字真言 拜登稱為「大方的信」
【特朗普卸任】想大搞歡送儀式不果 因國會暴亂被拒
【特朗普卸任】想大搞歡送儀式不果 因國會暴亂被拒