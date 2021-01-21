【拜登上任】妻子吉爾堅持執教鞭 第一夫人身兼兩職

▲ 拜登妻子吉爾成為美國史上，首位在任期間有全職工作的第一夫人。

拜登周三（20日）舉行美國總統就職典禮，宣誓成為美國第46任總統。拜登妻子、美國第一夫人吉爾（Jill Biden）為教師，吉爾更宣布入主白宮後也會繼續執教鞭。因此吉爾成為美國史上，首位在任期間有全職工作的第一夫人。

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現年69歲的吉爾擁有兩個碩士學位及一個教育博士學位，從事教師已超過30年。她宣布會繼續於北弗吉尼亞州社區學院（Northern Virginia Community College）任教寫作科目。因此吉爾在擔任第一夫人期間，也會繼續擔任全職教師的工作。

拜登（Joe Biden）於奧巴馬政府任職副總統期間，吉爾作為第二夫人也有繼續於學校任教。據悉，負責保護她的美國特勤局（USSS），更曾經在學校扮作她的學生。

拜登發言人拉羅薩（Michael LaRosa）表示，吉爾成為第一夫人，也會一如既往將其教學工作與公職分開處理，並會尊重學生私隱和課堂完整性。

白宮記者兼作家布勞爾（Kate Andersen Brower）形容，吉爾入主白宮後繼續任教的決定為史無前例（unprecedented）。布勞爾指出吉爾任職第一夫人時堅持教學，象徵女性在結婚後仍擁有自己的事業和身份，有望改變第一夫人的發展軌跡。

責任編輯：鄭錦玲