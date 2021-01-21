  • 21°C
香港時間 : 2021121日 (四) 20:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港股追蹤】 周四股價再創上市新高 思摩爾收市後發盈喜 料去年溢利最少增一成

股樓投資 19:28 2021/01/21

分享：

思摩爾國際（06969）發盈喜，料去年溢利及全面收益總額上升約10%至15%，主要因集團收入穩定增長，以及受惠於規模效應與產品結構的改善。但部分被合共約4億元人民幣以股份為基礎的付款開支及上市開支所抵銷。

【滙豐控股5】英倫銀行擬將銀行派息正常化 滙豐升2.5%創9個月新高  詳情請看[下一頁]

思摩爾表示，金融工具公允價值變動損失，以股份為基礎的付款開支及上市開支合計約14.6億元人民幣，其中金融工具公允價值變動約10.6億人民幣。

【大行點睇】滙豐首予海爾智家「買入」評級　料現價有近三成升幅  詳情請看[下一頁]

另外，思摩爾主要客戶之一、內地電子煙品牌悅刻「RELX」母企霧芯科技（美：RLX）將於本周五在美國上市，消息帶動本港煙股各上。思摩爾今日升4.6%至78.45元，成交21.8億元。日內曾上試81.55元，創上市新高。

企業盈喜一覽：

    點擊圖片放大
    +6
    +5

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 趙家盈

上一篇文章

印度研究：素食者及O型血人士　感染新冠肺炎機率較低

下一篇文章

9間身份證換領中心暫停服務 擬延長62至63年出生港人換證期
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【基金沽貨】跌眼鏡！公募基金趁市旺減股票倉　大戶開始割禾青？
【基金沽貨】跌眼鏡！公募基金趁市旺減股票倉　大戶開始割禾青？
【2021部署】華興證券預期今年現3大投資主題 港股上半年表現料勝下半年 建議重點關注6隻港股
【2021部署】華興證券預期今年現3大投資主題 港股上半年表現料勝下半年 建議重點關注6隻港股
【低水屋苑】貨尾賣足31年經典屋苑 靠山面海自設會所商場 呎價平到8千幾有交易
【低水屋苑】貨尾賣足31年經典屋苑 靠山面海自設會所商場 呎價平到8千幾有交易
【新股IPO】快手最快農曆新年前上市你抽唔抽？　招股前告訴你的五大不可不知
【新股IPO】快手最快農曆新年前上市你抽唔抽？　招股前告訴你的五大不可不知
【樓市現象】爸媽為增小孩空間洽購嘉湖3房 突殺出「程咬金」不議價爭盤 即追價至 652.8萬成交
【樓市現象】爸媽為增小孩空間洽購嘉湖3房 突殺出「程咬金」不議價爭盤 即追價至 652.8萬成交
【樓市故事】一個住東涌一個住旺角 孝順女352萬購屯門「置樂三寶」單位比媽媽 互相探訪話咁易
【樓市故事】一個住東涌一個住旺角 孝順女352萬購屯門「置樂三寶」單位比媽媽 互相探訪話咁易