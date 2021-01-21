【港股追蹤】 周四股價再創上市新高 思摩爾收市後發盈喜 料去年溢利最少增一成

思摩爾國際（06969）發盈喜，料去年溢利及全面收益總額上升約10%至15%，主要因集團收入穩定增長，以及受惠於規模效應與產品結構的改善。但部分被合共約4億元人民幣以股份為基礎的付款開支及上市開支所抵銷。

【滙豐控股5】英倫銀行擬將銀行派息正常化 滙豐升2.5%創9個月新高 詳情請看[下一頁]

思摩爾表示，金融工具公允價值變動損失，以股份為基礎的付款開支及上市開支合計約14.6億元人民幣，其中金融工具公允價值變動約10.6億人民幣。

【大行點睇】滙豐首予海爾智家「買入」評級 料現價有近三成升幅 詳情請看[下一頁]

另外，思摩爾主要客戶之一、內地電子煙品牌悅刻「RELX」母企霧芯科技（美：RLX）將於本周五在美國上市，消息帶動本港煙股各上。思摩爾今日升4.6%至78.45元，成交21.8億元。日內曾上試81.55元，創上市新高。

企業盈喜一覽：

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【imoneymag.com】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機