【配股潮】啟明醫療大股東減持後配股集最多14.5億　折讓2%至5%

▲ 啟明醫療大股東減持後配股集最多14.5億

啟明醫療 （02500） 大股東減持後配股集資，據本報所得銷售文件，啟明醫療於周四（21日）收市後建簿，擬發行1804.3萬股H股，佔已擴大後H股股本約4.2%。啟明醫療目標配股價介乎78.1元至80.55元，較周四收市價折讓2%至5%，最高集資額14.5億元。

啟明醫療指，配股集資將用於上游、下游投資，達至營運協同效益、擴大生產設施，以及用於一般營運資金。

瑞銀為聯合配售代理。啟明醫療於2019年12月上市，曾在去年9月配股集資近12億元。

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啟明醫療近期多名高層減持套現，聯合創辦人訾振軍披露，於19日、20日連續兩日減持股份，涉及569萬股H股，套現4.07億元，H股持股比例由13.75%降至12.37%。

執行董事林浩昇從去年12月起，6次減持啟明醫療，H股股權由3.4%減至1.11%。

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編輯：麥德銘