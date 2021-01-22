拜登政策未必不利股市

1月20日，美國新一屆總統拜登上任，根據媒體報道，以下是他未來在經濟方面的施政主線：

首先，拜登政府將加大財政開支的力度。拜登日前公布了一項規模達到1.9萬億美元的刺激計劃，該計劃將向美國家庭提供1萬億美元，包括向所有美國人直接发放1400美元。計劃中還有4150億美元用於抗擊疫情，4400億美元用於救助小企業。

其次，提高最低工資和加稅。拜登呼籲設立15美元的最低工資，他還承諾，提高對最富有家庭的稅收，並部分扭轉特朗普給予公司的減稅政策。

第三，投資基建和新能源。在競選期間，拜登承諾將通過大規模投資基礎設施來啟動美國經濟，並特別強調发展電動汽車充電站等環保類項目。

隨著拜登政府上台時間的臨近，自一月開始，美國十年期國債息率明顯上升，說明市場已經開始計入拜登加大經濟刺激對美國國債帶來的潛在影響。

從對股市的影響看，加大開支刺激經濟對短期企業盈利有正面影響，但其帶來的利息趨於上升又對股市有潛在負面影響。利弊綜合而言，當利息有較大升幅時，利息上升帶來的壓力就可能超過刺激經濟對企業盈利的支持，對股市構成較大打擊。

不過在刺激經濟剛開始實施的早期，由於通脹和資金供給的壓力尚不明顯，利率上漲的幅度有限，企業盈利的改善佔主導地位，這時候股市和市場利率可以維持同步上升。

提高最低工資和加稅則可能對企業盈利造成不利影響，對股市的影響偏於負面。不過考慮到加稅政策可能爭議較大，不易很快通過，因此拜登上任的早期，市場的焦點可能將集中在刺激經濟帶來的企業盈利改善方面，股市面對的風險相對較小，有利股市走強。