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【IKEA】宜家家居全線分店網站暫停服務　細數IKEA近年多宗怪事

商業 18:29 2021/01/21

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IKEA宜家家居全港分店及網站均暫停服務。（資料圖片）

IKEA宜家家居全港分店及網站均暫停服務，現時門市入口位置已被圍起，暫未知道何時可重開。本報致電IKEA客戶支援中心熱線，電話語音系統僅指出，「收銀櫃枱出現技術問題，暫時無法開店，網上購物服務亦暫時無法使用」。

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IKEA官網亦顯示，網站現正進行系統維修，網上購物服務將無法使用。不過，IKEA facebook無通知顧客暫停營業的消息，不少網民批評此舉令人「摸門釘」。

有本港專營POS系統的營運商表示，門市及網站同時要停止運作情況罕見，但暫時未有足夠資料估計事故原因。

IKEA近年「怪事」一籮籮，前日（19日）下午MegaBox分店因防火閘有問題突然不能營業，有網民發帖指，在店舖內購物期間被困半小時才可以離開。

為人熟悉的還有在2018年，有4名青年涉嫌在凌晨時分擅闖IKEA銅鑼灣分店，並將店內情況上載至Instagram。宜家家居證實事件，並表示會加強店內保安，保障顧客和店鋪安全。

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記者：朱悅瀅、葉泳珊

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