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【金融科技】富邦銀行夥HKT推動數碼化　實體+虛擬銀行服務平台「Fubon GO」 快將上線   

科技 18:30 2021/01/21

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今（21日）富邦銀行就與香港電訊（HKT）簽署諒解備忘錄，並表示快將推出遙距開戶手機應用程式「Fubon GO」，推行數碼化銀行服務發展。

金融科技近年發展迅速，銀行亦開始加速追趕數碼轉型步伐，今（21日）富邦銀行就與香港電訊（HKT）（06823）簽署諒解備忘錄，並表示快將推出遙距開戶手機應用程式「Fubon GO」，推行數碼化銀行服務發展。

富邦銀行行政總裁兼董事總經理李永鴻表示，去年疫情影響，各行業開始遙距工作的新常態，銀行服務亦不例外，因此與香港電訊（HKT）合作，推出「Fubon GO」應用程式。程式功能包括一般的零售銀行服務，如銀行開戶、開信用卡以及私人貸款等。「預料今年內會將大部分零售銀行服務遷移到該應用程式，下一步將會是企業銀行服務遷移，亦有資產管理、財富管理等功能。」

＞＞＞【金融科技】新式Neo Bank漸普及　金融業更新核心銀行技術逼在眉睫

數碼化步伐只會愈來愈，李永鴻預料，未來大部分客戶開戶都將在網上完成，希望將實體與虛擬銀行服務結合。「目前程式已在金管局下的沙盒（sandbox）下測試當中，經過測試及審核後就會推出。」

香港電訊商業客戶業務董事總經理陳紀新表示，本次「Fubon GO」程式，就運用了日漸普及的低程式碼流動應用程式開發平台（Low-Code Application Platform）。「相比傳統方式，能節省一半開發時間，且不需要非常專業的開發人員就可以做到。」他補充，目前HKT就有一個數十人的團隊，使用Low-Code開發平台，專責完成客戶的各種數碼化計劃。未來將會運用機械人科技（Robotic Process Automation，RPA）、雲計算、聊天機器人（Chatbot）等技術，協助富邦銀行提高營運效率及客戶體驗。

＞＞＞【2021行業趨勢】金融銀行業數碼化　配合科技發展是主旋律

記者：李彥煒

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