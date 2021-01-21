【新冠疫苗】與疫苗生產商起爭拗 意大利政府: 交付量減少兩成九

有歐洲國家早前與新冠疫苗生產商BioNTech及輝瑞，簽訂交易協議，但近日卻因交付問題出現爭拗。

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意大利發言人表示，輝瑞以重新裝配比利時廠房為由，要求將本周的疫苗交付量減少兩成九。意大利當局已要求司法部長，研究是否可以採取法律行動追討。德國漢堡州政府亦表示，輝瑞本周交付的疫苗瓶數確實比預期少。

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根據歐洲與藥廠的協議，BioNTech及輝瑞研發的疫苗，最初是每瓶5劑疫苗，但藥廠一般會灌裝6劑疫苗，以達預防效果。歐盟藥品管理機構本月8日裁定，每瓶可抽取6劑疫苗後，藥廠以合同中交付量是疫苗劑量，而不是瓶數為由，削減以瓶數計算疫苗的交付量。

BioNTech及輝瑞都堅稱，他們均按照合同要求，按期交付疫苗劑數。

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