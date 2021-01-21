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去年訪日旅客錄411萬人　按年減近9成

環球政經 20:10 2021/01/21

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新冠肺炎疫情持續，旅遊業首當其衝面臨危驗，陸續有不同國家城市落實境限制，又或是直接「封關」，導致到訪旅客人數大減，香港人的「家鄉」—日本2020年入境人數按年減近9成。

據《朝日新聞》報道，去年造訪日本的外地旅客約411.6萬人，較前一年減少87.1%。日本當局於去年2月起，限制中國及南韓部分地區人士入境，3月更擴大限制，中韓全境、歐洲、美國等人士入境受限，以至去年2月時較前一年減58%、3月減93%，4月至12月更下降97%至99%，可看出是每月遞減。

報道提及，去年的入境數字大幅低於曾發生東日本大地震的2011年所記錄到的621萬人，是自1998年的410萬人以來，時隔22年再度出現的低水平。政府曾預計原定舉行的東京奧運可增加入境人流，因此在2020年把目標設定為4000萬人，然而最後僅止於目標的約10分之1。


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責任編輯：黎淑雯

 

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