  • 21°C
香港時間 : 2021121日 (四) 18:49
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

駐美大使帳戶為新疆政策辯護被封 外交部促Twitter勿雙重標準

環球政經 17:56 2021/01/21

分享：

中國駐美大使館早前貼文為新疆政策辯護後，帳戶被Twitter封鎖。中國外交部今表示對舉動感到困惑和關注。

【拜登就職】拜登就職典禮今晚舉行　一文了解典禮流程下一頁

外交部發言人華春瑩出席例行記者會時表示，美國社交媒體存在大量陰謀論和虛假信息，美國和中國都深受其害，對於多個針對中國的虛假信息，中國大使館有責任和義務澄清事實，故此對Twitter有關封鎖做法表示不解，敦促Twitter不要雙重標準。

【Twitter】封殺特朗普帳戶惹爭議　歐洲多名政要批做法有問題下一頁

    點擊圖片放大

Twitter強調，公司禁止基於宗教信仰、姓別、年齡、殘疾、嚴重疾病、國籍、種族或民族而對某個群體去人性化。 

中國駐美大使館本月8日貼文，引述官媒《中國日報》內容指在去極端化後，新疆的維吾爾族女性獲得解放，加上性別平等及健康生育意識得以推廣，新疆婦女不再是「生育機器」。此後Twitter以違反非人性化政策為由，封鎖中國駐美大使館帳戶的發帖功能，大使館必須刪文方可解封。至目前大使館帳戶還未獲解封。

 

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 馮卓謙

Twitter 外交 中國大使館 中國

上一篇文章

【輝瑞疫苗】以色列逾1.2萬人接種後仍中招 當中69人已注射第二針

下一篇文章

【滙豐控股5】英倫銀行擬將銀行派息正常化 滙豐升2.5%創9個月新高
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【基金沽貨】跌眼鏡！公募基金趁市旺減股票倉　大戶開始割禾青？
【基金沽貨】跌眼鏡！公募基金趁市旺減股票倉　大戶開始割禾青？
【樓市現象】爸媽為增小孩空間洽購嘉湖3房 突殺出「程咬金」不議價爭盤 即追價至 652.8萬成交
【樓市現象】爸媽為增小孩空間洽購嘉湖3房 突殺出「程咬金」不議價爭盤 即追價至 652.8萬成交
【2021部署】華興證券預期今年現3大投資主題 港股上半年表現料勝下半年 建議重點關注6隻港股
【2021部署】華興證券預期今年現3大投資主題 港股上半年表現料勝下半年 建議重點關注6隻港股
【新股IPO】快手最快農曆新年前上市你抽唔抽？　招股前告訴你的五大不可不知
【新股IPO】快手最快農曆新年前上市你抽唔抽？　招股前告訴你的五大不可不知
【低水屋苑】貨尾賣足31年經典屋苑 靠山面海自設會所商場 呎價平到8千幾有交易
【低水屋苑】貨尾賣足31年經典屋苑 靠山面海自設會所商場 呎價平到8千幾有交易
【樓市故事】一個住東涌一個住旺角 孝順女352萬購屯門「置樂三寶」單位比媽媽 互相探訪話咁易
【樓市故事】一個住東涌一個住旺角 孝順女352萬購屯門「置樂三寶」單位比媽媽 互相探訪話咁易