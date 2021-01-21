駐美大使帳戶為新疆政策辯護被封 外交部促Twitter勿雙重標準

中國駐美大使館早前貼文為新疆政策辯護後，帳戶被Twitter封鎖。中國外交部今表示對舉動感到困惑和關注。

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外交部發言人華春瑩出席例行記者會時表示，美國社交媒體存在大量陰謀論和虛假信息，美國和中國都深受其害，對於多個針對中國的虛假信息，中國大使館有責任和義務澄清事實，故此對Twitter有關封鎖做法表示不解，敦促Twitter不要雙重標準。

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Twitter強調，公司禁止基於宗教信仰、姓別、年齡、殘疾、嚴重疾病、國籍、種族或民族而對某個群體去人性化。

中國駐美大使館本月8日貼文，引述官媒《中國日報》內容指在去極端化後，新疆的維吾爾族女性獲得解放，加上性別平等及健康生育意識得以推廣，新疆婦女不再是「生育機器」。此後Twitter以違反非人性化政策為由，封鎖中國駐美大使館帳戶的發帖功能，大使館必須刪文方可解封。至目前大使館帳戶還未獲解封。

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