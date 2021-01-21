前Aston Villa球會主席夏建統被捕　5年內從收購3間上市公司變成法院懸賞對象

▲ 夏建統曾在2016年曾以6,000萬英鎊入主Aston Villa收購球會全數股權，一時風光無限。

遠程電纜（深﹕002692，亦稱ST遠程）今日（21日）發表公告，指原公司董事長夏建軍和原公司實際控制人、前Aston Villa（阿士東維拉）球會主席夏建統因「涉嫌背信損害上市公司利益罪」，董事會已向無錫公安機關報案，公告指夏建統已被公安批准逮捕。遠程電纜強調，目前公司日常經營運作如常，公司將繼續推進各項生產經營活動。

夏建統曾為內地億萬富豪，在內地有著「天才少年」、「哈佛博士」等光環，他在2016年曾以6,000萬英鎊入主Aston Villa收購球會全數股權，一時風光無限。惟短短幾年期間，夏建統從億萬富豪跌落神壇，當中過程令人不勝唏噓。

▲ ST遠程今發表公告。

夏建統在2014年至2016年兩年期間，分別控制聯合睿康、喀什睿康等幾間睿康系公司收購三間上市公司，其中一間上市公司為是次向公安報案的遠程電纜。

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不過，據了解，部分上市公司在夏建統接盤前，其實已暴露出部分問題。以其中一間公司蓮花健康（前身為「蓮花味精」）為例，上交所曾向該公司下發問詢函，要求該公司說明淨利潤連續15年出現虧損等情況。夏建統接手後，旗下公司經營仍沒有起色。他曾嘗試為旗下公司轉型、募集資金，惟最終未果。

然而夏建統從未停止收購其他公司的鴻圖大計。他旗下的睿康系公司曾嘗試收購美國影視公司A&T部分股權，旗下公司亦有嘗試跨界發展房地產、能源、安防、影視行業等多個行業，最後皆以失敗告終。

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據早前報道，夏建統在2019年8月被指未有按時清還價值3600萬美元的債務給當時的前Aston Villa球會主席Randy Lerner，球會隨後易手給埃及首富Nassef Sawiris和美國商人Wes Edens，引來外界猜測睿康系公司是否面臨資金鏈短缺的問題。

在2019年年底，北京中級人民法院發佈30萬人民幣懸賞公告，指夏建統未有支付回購款項及違約金，夏建統跟法院失去聯絡。銀行涷結夏建統及其公司銀行存款，並限制夏建統出境，但仍未能找到夏建統。

夏建統的微博在2020年1月28日最後一次更新，此前，他曾在微博提到法律已成為「被人利用的工具」，指當時他被一間「不能提供正常經營業績報表」的公司「逼使」他進行回報，惟外界仍未能得知他的行蹤。

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編輯﹕賴奕羚