【新股IPO】快手、B站招股前　內地投資者港股開戶申請激增

▲ 內地投資者入場，快手、B站上市為最大誘因。

優質新股持續奔赴港股上市、中概股回港第二上市，投資者抽新股情緒高漲。據彭博報道，港股表現強勁、加上新股多，尤其是快手即將打響今年新股頭炮，令不少內地投資者進場意願強烈。中資券商變得十分忙碌，既要加緊發布關於港股的投資研究報告，又要幫客戶加快開戶進度。

內地投資者入場情緒高漲 快手、B站上市為最大誘因

天風國際證券經紀業務總部負責人朱雲鵬在採訪中表示，過去一個周末，公司每日遞交港股開戶申請的客戶數量，較上一周增加50%，以內地客戶為主；抽新股是吸引許多散戶進場的主因，而最直接誘因是快手將要在香港上市。

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他說，港股新股自去年第四季表現好，市場賺錢效應明顯，後續還有快手和嗶哩嗶哩B站（美：BILI）等一堆優質公司要上，因此大家關注度比較高。公司從去年初就將港股抽新股作為亮點進行獲客部署。

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中泰國際研究部副主管趙紅梅表示，該行近期港股開戶的諮詢和數量急劇增多，甚至整個行業都是如此。自去年第四季以來，內地投資者的港股開戶和抽新股資金很活躍、情緒高漲。

港股價值今年要爆發？

朱雲鵬稱，公司會逐步擴大港股覆蓋，也會考慮增加人手擴大其海外研究團隊。「大家覺得港股的價值2020年沒有發揮出來，2021年要爆發。」

天風國際證券發布了《港股打新科普貼》，國盛證券報告建議機構投資者系統性增配港股。

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中金公司發報告為投資者提供港股選股思路，建議關注優質互聯網及科技龍頭、A和H兩地上市且港股有大幅折價、相對稀缺或具備特色的公司，以及近期估值大幅下降的龍頭藍籌等。

微信指數顯示，周二（19日）微信中「港股」的搜索熱度較前一日翻倍，為去年12月底的7倍之多。

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編輯：陳華