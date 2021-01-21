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【樓市熱話】父親失業 層樓仲要供10年 港女呻不想畢業就幫手供樓 　網民：幫兩老申請公屋啦

股樓投資 18:38 2021/01/21

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香港樓價高企，不少家長會幫子女置業，但反過來說，父母一早買下的單位，子女又應否幫兩老供呢？有網民就在討論區發帖，指剛才得悉父親準備失業，但層樓還有起碼十年才供完。而自己只是一個快要畢業的學生，並不想把薪金的一半拿出來供樓，問網民如何是好。

【樓市熱話】夫妻All in畢生積蓄上車感焦慮 做到業主真係咁開心？　網民：捱過頭3年愈供愈輕鬆　【下一頁

事主稱自已快要畢業，父親和他說等她畢業後就將物業過名給事主和他哥哥，不料層樓還有起碼10年才供完，「每個月仲要供萬幾蚊！」事主又從母親口中得知，父親因年紀老邁和嚴重膝頭勞損，「今年頂盡做到8月老豆就要失業」，而事主母親現在於超市做收銀工作，一個月只有8000多元薪金，又快到退休年齡，兩老又沒有積蓄，「65歲退休之後根本供唔起層樓！」

事主對此十分不滿，「老老實實，我同阿哥平分供來的話也很吃力」，指層樓是父母親百年歸老的地方，將來沒有可能把它賣出。「現在即是我們替幫父親還債，我已經說了不會接受。」

事主又指哥哥收入一般而且和屋人關係又差，最差的情況是可能哥哥連供都不願供。而事主則準備會搬出去與男朋友住，事主又指不想用一半薪金供樓「雖然我做醫護但難道要我拿薪金的一半出來？還要供10年！」所以想問網民有甚麼處理方法。

【室內設計】無飯夫婦住17年「雜物」居所　擲36萬裝修500呎屋變音樂之家　【下一頁

延伸閱讀：

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不少網民都叫事主可以考慮賣了單位，再幫兩老申請公屋或者再租過另一個單位，「就算不是一半都沒有理由每個月沒有一萬多元架，之後還要養父母，結婚買樓。每個月一萬多元，十年就一百多萬、二百萬，打亂了人生規劃。樓主不如認真考慮下不再供，申請公屋算了吧。」「賣了單位另外再租間屋給他們，你還有錢可以買多個單位給自己住啦，自己住自己供我想你不會反對吧。」「講錢就麻煩，如果你決定一個供落去而你哥不願幫手供，最好除左你哥個名，有一天他突然要跟你要分層樓仲煩。但可以現在幫你老豆老母排公屋先，到時你沒能力供層樓，把單位賣出去也不怕兩老冇沒有地方住。」

 

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責任編輯：黃苑筠

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