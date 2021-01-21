福士CEO加入Twitter　首Tweet即挑機Elon Musk

▲ 德國汽車製造龍頭福士（Volkswagen）行政總裁Herbert Diess（右）也正式加入Twitter，首個Twitter帖文更即向Tesla創辦人馬斯克「挑機」。

社交媒體Twitter向來是不少名人的網上聚居地，近日德國汽車製造龍頭福士（Volkswagen）行政總裁Herbert Diess也正式加入Twitter，首個Twitter帖文更即向Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）「挑機」，並稱不管是政治影響、市場份額都要和馬斯克爭奪。

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Herbert Diess在Twitter上的首篇帖文寫到：「Hello，Twitter！我和福士集團將會在此製造一些影響，特別在政治議題上，要搶佔馬斯克的市場份額。」他透露，福士和旗下豪華品牌Audi的ID.3和e-tron已經贏得歐洲首批市場銷售，打破歐洲電動車市Tesla獨占地位。他更呼籲民眾期待他更多建設性的討論。

▲ Herbert Diess在Twitter上直接點名馬斯克，稱要與他爭奪政治影響、市場份額。

事實上，兩間公司多年來一直關係友好，也因此Herbert Diess才會選擇首Tweet就跟好友馬斯克開玩笑。而馬斯克早在前年9月，就在Twitter上曾大讚福士，並稱這家老牌德國車商在電動化方面，比其他任何大型車商都做得更多。此外，在去年9月馬斯克參觀Tesla柏林工廠時，也曾特意拜會Herbert Diess，兩人更試駕ID.3電動汽車。

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責任編輯：曾曉汶