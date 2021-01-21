【阿里巴巴】彭博自行分析：螞蟻集團估值縮至8400億　較部署IPO時縮近3分2

▲ 螞蟻集團部署上市時估值達2.4萬億港元，最新估值僅餘3分之1?

阿里巴巴 （09988） 旗下螞蟻集團去年底部署上市失利，人行介入重組螞蟻集團監管架構，並最新公布反壟斷規管，螞蟻集團估值料受重挫。彭博引述自家分析員指，螞蟻集團估值收縮至不足7000億元人民幣（約8400億港元），相當於螞蟻集團去年部署AH股IPO時的2.1萬億元人民幣（即2.4萬億港元）跌約3分之2。

彭博分析員將螞蟻集團旗下的支付寶估值大縮一半，並指若人民銀行要求螞蟻集團分拆支付業務，螞蟻集團估值會進一步下跌，並質疑螞蟻集團能否於今年重啟IPO。

馬雲現身後人行發布支付反壟斷監管，可見【下一頁】

螞蟻上市觸礁後馬雲首露面 阿里巴巴股價重回受查前、阿里系大升，可見【下一頁】

圖看螞蟻上市時營運數據

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螞蟻集團的支付寶目前在內地有10億用戶，佔移動支付市場55%。

人行昨發布《非銀行支付機構條例（徵求意見稿）》，若一家在市場份額達到三分之一，兩家達到市場份額達二分之一，會遭到約談等措施，不過人行計及銀行卡、二維碼支付市場，目前未有支付寶、騰訊旗下財付通都未超出規限。

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編輯：麥德銘