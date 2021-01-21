  • 21°C
香港時間 : 2021121日 (四) 18:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【阿里巴巴】彭博自行分析：螞蟻集團估值縮至8400億　較部署IPO時縮近3分2

新經濟追蹤 17:33 2021/01/21

分享：

螞蟻集團部署上市時估值達2.4萬億港元，最新估值僅餘3分之1?

阿里巴巴 （09988） 旗下螞蟻集團去年底部署上市失利，人行介入重組螞蟻集團監管架構，並最新公布反壟斷規管，螞蟻集團估值料受重挫。彭博引述自家分析員指，螞蟻集團估值收縮至不足7000億元人民幣（約8400億港元），相當於螞蟻集團去年部署AH股IPO時的2.1萬億元人民幣（即2.4萬億港元）跌約3分之2。

彭博分析員將螞蟻集團旗下的支付寶估值大縮一半，並指若人民銀行要求螞蟻集團分拆支付業務，螞蟻集團估值會進一步下跌，並質疑螞蟻集團能否於今年重啟IPO。

馬雲現身後人行發布支付反壟斷監管，可見【下一頁】

螞蟻上市觸礁後馬雲首露面 阿里巴巴股價重回受查前、阿里系大升，可見【下一頁】

圖看螞蟻上市時營運數據

    點擊圖片放大
    +10
    +9

螞蟻集團的支付寶目前在內地有10億用戶，佔移動支付市場55%。

人行昨發布《非銀行支付機構條例（徵求意見稿）》，若一家在市場份額達到三分之一，兩家達到市場份額達二分之一，會遭到約談等措施，不過人行計及銀行卡、二維碼支付市場，目前未有支付寶、騰訊旗下財付通都未超出規限。

更多螞蟻集團上市觸礁新經濟股相關文章，可留意相關專頁

相關文章：

【阿里巴巴】馬雲傳將阿里巴巴10%股權無償劃轉浙江省政府 螞蟻集團：假消息

【螞蟻集團】螞蟻集團副總裁尹銘辭任　成上市觸礁後首名辭職高管

 

編輯：麥德銘

港股 新經濟股 IPO 螞蟻集團（06688） 支付寶 馬雲 反壟斷 中國人民銀行 阿里巴巴－SW（09988）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒指夜期】恒指夜期收市升69點　阿里巴巴美股未跟足港股升勢（不斷更新）
【恒指夜期】恒指夜期收市升69點　阿里巴巴美股未跟足港股升勢（不斷更新）
【馬雲現身】螞蟻上市觸礁後馬雲首露面　阿里巴巴股價重回受查前、阿里系大升
【馬雲現身】螞蟻上市觸礁後馬雲首露面　阿里巴巴股價重回受查前、阿里系大升
【新股IPO】農曆新年前不能錯過的五大新股　快手最快下周招股
【新股IPO】農曆新年前不能錯過的五大新股　快手最快下周招股
【美股市況】美股期貨靠穩　道期升14點　關注歐央行議息（不斷更新）
【美股市況】美股期貨靠穩　道期升14點　關注歐央行議息（不斷更新）
【新股IPO】快手今起路演下周建簿　目標估值增至7700億、市傳入場費一手4696元　
【新股IPO】快手今起路演下周建簿　目標估值增至7700億、市傳入場費一手4696元　
【新股IPO】快手科技料下周二招股　券商暫預留1450億元孖展額
【新股IPO】快手科技料下周二招股　券商暫預留1450億元孖展額