【ET講股通】梁耀康：拆解北水湧港邏輯　同場加映答股環節（立即收看）（第二版︰加入文字內容）

恒指全日跌34點，報29927點，大市成交2,649億元。

內地資金太多 促使流入港股

認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目中表示，恒指今日高位回軟，一度升穿30000點，可惜未能企穩，出現疑似「十字星」情況，不少投資者憂慮是否見頂。港股今年來升浪由北水帶動，周二淨流入更近270億新高，令市場氣氛樂觀。

內地流入港股，主要由於市場資金太多，從公募基金嚴重超購可見一斑，背後原因有二︰一、打擊內房炒風，不鼓勵投資物業；二、去年不少債爆煲，資金轉投股市尋找機會。

港股吸引力 在於估值平、擁優質稀缺股

至於北水為何會選擇流入港股，原因亦有二︰一、港股較A股估值平，內地股市個別板塊如白酒股已處高位；二、港有一些優質稀缺股，如港交所 （00388） 。

由於A股已經突破橫行區域，前景看俏，港股無理由會持續落後，故資金先行佈局港股，憧憬跟着A股向好。因此，要看內地指數是否保持不俗升勢，滬指能否繼續一浪高於一浪。

港股見頂否 須留意兩個訊號

港股是否見頂，要留意兩個訊號︰一、內地監管機構會否為市場降溫，對港股構成壓力，惟強監管機會料較低；二、港股本身走勢，留意恒指會否高開低收、出現大陰燭的情況，並跌穿重要支持位；初步看之前裂口高開的位置，即29100點左右，若調整至此水平，並跌穿上升軌，可考慮先減磅。倘出現以上訊號，方才考慮股市是否轉勢。



梁耀康建議，現階段暫宜進行在各板塊換馬，保留強勢、有潛力股份，待恒指再上，建議可沽部分貨獲利、減少持倉，並保留部分核心倉。

股份方面，內地資金來港建倉，主要都是買成分股、科技股和稀缺股，騰訊 （00700） 、美團 （03690） 和港交所近期都抽上。中概股近期亦明顯發力，如京東 （09618） 和網易 （09999） ，可留意一些落後股、科網概念股。此外，亦可留意SaaS股。

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