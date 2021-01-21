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【iBond 2020】iBond明年回報或見2.5厘 無懼港近半年陷通縮

Hot Talk 17:27 2021/01/21

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市場憧憬疫情明年受控，報復式消費下剌激來年通脹升2.5%，iBond回報或逾兩厘。

本港上月消費物價指數再跌0.7%，較前兩個月萎縮0.2%的跌幅為大，市場關注通縮殺埋身的影響。雖然本港陷通縮已半年，但專家仍料今明兩年的通脹可回復正數，2022年更有望錄得2.5%升幅，變相令iBond(04239)的回報，有機會超越保底息兩厘，最高或達2.5厘。經濟專家以3大主因，相信通脹重臨，包括:(1)市民積壓多時，疫後作報復式消費，(2)以及低基數效應，(3)拜登新政續採量寬，環球鬥放水及輸入通脹的刺激。

統計處將今天(1月22日)公布去年的消費物價指數(CPI)，上月再現負數，綜合消費物價指數跌0.7%，更呈連續6個月通縮，畢竟第4波疫情持續多時，大大窒礙消費，但去年CPI全年計仍是正數綜合消費物價指數按年升0.3%。至於剔除紓困措施，去年的基本通脹為1.3%。上商研究部主管林俊泓預計，2021年全年CPI升1.5%，明年更錄得2.5%漲幅。

iBond掛牌價格一度突破104元，詳情可看【下一頁

如以iBond按兩方式計算派息，分浮息及定息，以較高者為準，由此推斷，官債回報或超逾保底息兩厘，甚至達2.5厘。而債價今天在港交所(00388)報103.45元，掛牌逾兩個月最高見104.55元。

追蹤iBond消息，可瀏覽【iBond 2020】    

 

記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

欄名 : iBond 2020

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